Il lunch match tra Chievo e Sampdoria finisce senza reti, ma il risultato è l'ultima cosa che conta in una domenica del genere. Gli occhi del Bentegodi sono tutti per Sergio Pellissier, il capitano gialloblù che a 40 anni appena compiuti disputa la sua ultima partita al Bentegodi: l'attaccante, sostituito da Pucciarelli al 73', esce dal campo tra l'ovazione dei tifosi e l'applauso di compagni e avversari. E per lui il presidente Luca Campedelli annuncia un futuro da dirigente: "Farà il presidente".

La cronaca

Primo tempo vivace. Il Chievo segna al 10' con Leris che controlla un pallone non semplice, evita con un dribbling secco Colley e batte Rafael con un rasoterra di destro. Gran gol, ma inutile perché il Var cancella tutto rivelando un fuorigioco millimetrico del centrocampista gialloblù. Risposta Samp affidata a un destro dal limite di Ekdal al 14': palla a lato di poco. Ancora Chievo pericoloso tra il 21' e il 22', prima con un destro di Depaoli che non inquadra lo specchio della porta sull'uscita di Rafael, poi - soprattutto - con un erroraccio di Stepinski che manca l'impatto con il pallone solo davanti alla porta su splendido suggerimento di Pellissier. Al 40' il match cambia: Barba entra in maniera troppo vigorosa su Defrel colpendolo al ginocchio sinistro, Aureliano non ha dubbi ed espelle il difensore del Chievo estraendo il cartellino rosso diretto. Una decisione che, rivedendo l'azione, appare un po' troppo severa. Prima dell'intervallo gran sinistro di Gabbiadini dalla distanza e ottima risposta di Semper che alza in corner.

Grande chance per la Sampdoria a inizio ripresa: Defrel, in piena area, lascia partire un gran destro diretto sotto l'incrocio dei pali, Semper vola e mette in calcio d'angolo con la punta delle dita. Il Chievo si difende con ordine e non concede spazi ai blucerchiati. Poi, al minuto 71, finisce la partita di Pellissier: l'attaccante si rende protagonista di un lungo abbraccio con Quagliarella e poi lascia per l'ultima volta il terreno del Bentegodi raccogliendo una meritatissima standing ovation. La partita va avanti e proprio al 93' il Chievo ha la migliore palla gol del match: gran sinistro di Diousse dai venti metri, Rafael respinge con i pugni e sulla ribattuta si avventa Pucciarelli che manca incredibilmentente il pallone. Finisce 0-0, poi largo alla festa per Pellissier.

La statistica

17 - Sono 17 le stagioni disputate da Sergio Pellissier con la maglia del Chievo: 16 in Serie A e una in B (nel 2007-08): per lui 139 gol in 516 partite ufficiali con la casacca gialloblù.

La dichiarazione

Luca CAMPEDELLI: "Credo che Pellissier farà il presidente, ma se ne parlerà quando appenderà fisicamente gli scarpini al chiodo. In ogni caso la prima idea è la presidenza operativa in tutto e per tutto [ai microfoni di DAZN]".

Il tabellino

Chievo-Sampdoria 0-0

Chievo (3-4-1-2): Semper; Bani, Cesar, Barba; Depaoli, Leris (48' pt. Hetemaj), Diousse, Jaroszynski; Vignato (80' Kiyine); Pellissier (73' Pucciarelli), Stepinski. All.: Di Carlo.

Sampdoria (4-3-1-2): Rafael; Bereszynski, Ferrari, Colley, Tavares (81' Sau); Ekdal, Praet, Linetty (68' Jankto); Defrel; Quagliarella, Gabbiadini (62' Caprari). All.: Giampaolo.

Arbitro: Gianluca Aureliano di Bologna.

Note - Recupero 4'+3'. Ammoniti Stepinski, Hetemaj, Pucciarelli (C). Espulso Barba (C) al 40'.

