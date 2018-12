Chievo-Frosinone: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; De Paoli, Bani, Rossettini, Barba; Rigoni, Radovanovic, Obi; Giaccherini; Meggiorini, Pellissier. Allenatore: Di Carlo

Indisponibili: Cacciatore, Obi

Squalificati: –

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Capuano, Krajnc; Ghiglione, Chibsah, Maiello, Crisetig, Beghetto; Ciano, Ciofani. Allenatore: Baroni

Indisponibili: Hallfredsson, Paganini, Dionisi, Ariaudo

Squalificati: –

Statistiche Opta

Il Chievo ha vinto entrambi i precedenti di Serie A contro il Frosinone, segnando nel complesso sette reti e subendone solo una.

Il Chievo è rimasto imbattuto in 12 delle ultime 13 gare casalinghe contro squadre neopromosse in Serie A (9V, 3N), perdendo solo nell’aprile 2017: 2-1 contro il Crotone.

Nell’ultimo turno il Chievo ha interrotto una striscia positiva di sei pareggi consecutivi in Serie A.

Il Chievo non ha vinto nelle nove partite casalinghe di questo campionato (4N, 5P), già striscia record per i gialloblu in Serie A.

Il Frosinone non vince in campionato da ottobre contro la SPAL, ultima gara in cui i ciociari hanno segnato più di un gol: da allora cinque pareggi e tre sconfitte con tre gol segnati.

Il Frosinone non è riuscito a segnare in sei delle nove trasferte in questo campionato, nessuna squadra conta più gare esterne senza reti nei maggiori cinque campionati europei in corso.

In questo campionato nessuna squadra ha segnato meno gol del Frosinone in trasferta (sei reti).

Il Chievo è la squadra dei cinque maggiori campionati europei 2018/19 che ha effettuato meno tiri nello specchio (45).

L’ultima doppietta in Serie A dell’attaccante del Chievo Sergio Pellissier è arrivata contro il Frosinone al Bentegodi nell’aprile 2016.

Camillo Ciano ha già segnato tre gol in trasferta in questo campionato: nella Serie A 2015/16 il miglior marcatore esterno del Frosinone fu Daniel Ciofani con quattro reti.