Chievo-Parma: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Chievo (4-3-1-2): Semper; Depaoli, Cesar, Bani, Barba; Leris, Rigoni, Hetemaj; Vignato; Stepinski, Meggiorini. Allenatore: Di Carlo

Indisponibili: Seculin (10 giorni), Sorrentino (da valutare), Schelotto (stagione finita)

Squalificati: –

Parma (5-3-2): Sepe; Gazzola, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Di Marco; Kucka, Scozzarella, Barillà; Ceravolo, Gervinho. Allenatore: D’Aversa

Indisponibili: Grassi (stagione finita), Biabiany (da valutare), Inglese (da valutare), Sierralta (da valutare)

Squalificati: –

Statistiche Opta

Il Chievo ha vinto solo una delle ultime 13 sfide di Serie A contro il Parma (6N, 6P): 1-0 nel febbraio 2015, con Rolando Maran in panchina.

Il Chievo aspetta la vittoria casalinga contro il Parma da maggio 2007 nel massimo campionato (1-0): da allora i veneti hanno registrato tre pareggi e tre sconfitte contro i ducali.

A partire dalla Serie A 2007/08, il Chievo è la squadra contro cui il Parma ha giocato più trasferte senza essere sconfitto (sei).

Con il successo nella gara più recente salgono a due le vittorie per il Chievo in questa Serie A: nella storia della competizione nessuna squadra ha vinto di meno in 33 gare in un singolo campionato.

Chievo (sei) e Parma (11) sono le due squadre che hanno ottenuto meno punti in Serie A considerando solo il girone di ritorno.

Il Parma è l’unica squadra di questa Serie A ad aver già subito più di 600 conclusioni (658 per i ducali); nelle ultime 15 stagioni solo tre formazioni hanno superato la soglia delle 700 conclusioni incassate: Messina 2006/07, Frosinone 2015/16 e Verona 2017/18 – tutte e tre retrocesse a fine stagione.

Nessuna squadra ha subito più reti su palla inattiva di Chievo e Parma in questa Serie A (entrambe a 17).

Sergio Pellissier del Chievo e Bruno Alves del Parma sono i giocatori nati prima del 1983 con più reti in questa Serie A (quattro ciascuno).

Con la rete contro la Lazio, Emanuel Vignato è diventato il più giovane marcatore in questa Serie A (18 anni, 239 giorni) e il secondo marcatore più giovane nella storia del Chievo nella competizione, dietro solo a Victor Obinna.

Bruno Alves ha segnato quattro gol in questo campionato, includendo una rete nell’ultima giornata e una nel match d’andata contro il Chievo; l’ultimo difensore del Parma ad arrivare a cinque in una singola stagione di Serie A è stato Cristian Zaccardo, nel 2009/10.