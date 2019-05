Chievo-Sampdoria: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Chievo: (4-3-1-2): Semper; Depaoli, Bani, Cesar, Barba; Leris, Dioussé, Hetemaj; Vignato; Pellissier, Meggiorini. All. Di Carlo

Indisponibili: Schelotto

Squalificati: Rigoni

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Ferrari, Colley Murru; Praet, Ekdal, Jankto; Caprari; Gabbiadini, Quagliarella. All. Giampaolo

Indisponibili:

Squalificati:

Statistiche Opta

28° incontro tra Chievo e Sampdoria in Serie A, il bilancio è favorevole ai blucerchiati con 12 vittorie contro le sei dei clivensi, nove pareggi completano il quadro.

Il Chievo ha vinto quattro delle ultime sei sfide casalinghe contro la Sampdoria in Serie A (1N, 1P), parziale in cui i blucerchiati hanno segnato esattamente un gol in ciascuna partita.

Il Chievo ha vinto due partite finora: in un campionato di Serie A a 20 squadre il record negativo è di tre successi (Treviso 2005/06 e Pescara 2016/17).

In questa stagione nessuna squadra ha vinto meno partite casalinghe rispetto al Chievo nei maggiori cinque campionati europei (una).

Dopo una serie di quattro vittorie in cinque partite (1P), la Sampdoria ha ottenuto un solo successo nelle ultime sette sfide in campionato (1N, 5P).

La Sampdoria ha subito gol in tutte le ultime 14 trasferte di Serie A, striscia più lunga dal 2016 per i liguri – in 12 di queste ha concesso almeno due reti.

Il 9% dei gol segnati dalla Sampdoria in questo campionato sono stati di testa (5/58), mentre il 10% di quelli subiti sono stati con questo fondamentale (5/51): entrambe le percentuali sono quelle minime nella Serie A 2018/19.

La Sampdoria è la squadra con la miglior percentuale di tiri nello specchio in questo campionato (37%).

L’attaccante del Chievo Riccardo Meggiorini ha realizzato quattro gol contro la Sampdoria, la sua vittima preferita nella massima serie.

Fabio Quagliarella ha realizzato 11 gol contro il Chievo, contro nessuna squadra ha fatto meglio in Serie A – inoltre ha realizzato 26 reti, soltanto un giocatore nella storia della Sampdoria ha fatto meglio in una singola stagione nel massimo campionato, Sergio Brighenti (27, nel 1960/61).