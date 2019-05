Chievo-SPAL: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

CHIEVO (4-3-1-2): Semper; De Paoli, Bani, Cesar, Jarozsynski; Kiyine, Dioussé, Hetemaj; Vignato; Meggiorini, Stepinski. Allenatore: Di Carlo.

Squalificati: Barba, Leris

Indisponibili: Schelotto, Seculin, Rossettini, Sorrentino

SPAL (3-5-2): Viviano, Bonifazi, Cionek, Felipe; Lazzari, Murgia, Missiroli, Kurtic, Fares; Floccari, Petagna. Allenatore: Semplici.

Squalificati: Vicari

Indisponibili: Simic, Dickmann

Statistiche Opta

Il Chievo è imbattuto contro la SPAL in Serie A, grazie a un successo interno seguito da due pareggi in trasferta per 0-0.

La SPAL, vittoriosa nell’ultima trasferta di Serie A in Veneto (3-1 nell’aprile 2018 contro il Verona), non ha mai vinto due gare esterne di fila in questa regione nel massimo campionato e ha subito almeno un gol in tutte le ultime otto.

Il Chievo, già retrocesso, ha ottenuto quattro punti nelle ultime due partite di campionato, uno in più che nelle precedenti 13.

Considerando tre punti a vittoria, la SPAL non raccoglieva più di 38 punti dopo 34 giornate di Serie A (39 in questo campionato) dal 1962/63 (46), stagione che concluse in nona posizione.

Nelle ultime sette giornate di campionato, nessuna squadra ha ottenuto più punti in Serie A della SPAL: 16, al pari del Bologna, frutto di cinque successi, un pareggio e una sconfitta.

La SPAL è la squadra che ha segnato in percentuale più gol su palla inattiva in questo campionato (il 46%: 16 su 35), mentre nessuna ne ha incassati in assoluto più del Chievo da queste situazioni di gioco (18).

Nessuna squadra in questo campionato ha segnato più gol di testa della SPAL (14).

Nessuno degli attuali giocatori del Chievo è mai andato in gol contro la SPAL in Serie A.

Il giocatore del Chievo Riccardo Meggiorini, in gol nell’ultimo incontro di Serie A contro il Parma, non segna in due presenze di fila nel massimo campionato da agosto 2015.

Andrea Petagna è a una sola rete dal superare Enrico Muzzio e Silvano Mencacci e diventare in solitaria il 10° miglior marcatore nella storia della SPAL in Serie A (attualmente a 14).