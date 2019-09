Ci risiamo, a Verona buu razzisti contro Kessie e cori discriminatori contro Donnarumma

Da Cagliari a Verona, la lezione non sembra ancora essere stata imparata. Ci eravamo indignati quando Romelu Lukaku, in occasione del calcio di rigore segnato alla Sardegna Arena, era stato riempito di buu, lo facciamo ancora oggi in occasione di Verona-Milan quando il giocatore colpito è Franck Kessie.

Una situazione ancora più grave se si pensa che si è reiterata nel corso del match: capitan Romagnoli infatti si è lamentato con l'arbitro dell'accaduto e dagli altoparlanti è partito il messaggio che intimava di smettere, promettendo provvedimenti. Quando sembrava che la situazione si fosse calmata, ecco altri cori verso la fine della partita: questa volta oltre a Kessie, viene colpito da cori discriminatori anche Gigio Donnarumma, originario di Castellammare di Stabia, che nel secondo tempo si trovava proprio sotto il settore occupato dalla tifoseria del Verona.

" Ho sentito cori contro Kessie e Donnarumma. Sono cori inqualificabili (Marco Giampaolo in conferenza stampa) "

Quanti episodi ci troveremo costretti a commentare prima che qualcuno prenda finalmente dei provvedimenti?