Vittoria pesantissima (e meritata) del Frosinone che nel lunch match della 31esima giornata di Serie A batte 1-0 la Fiorentina al Franchi: decisiva una rete di Ciofani all'84', entrato in campo a metà ripresa al posto di Trotta. Altra battuta d'arresto per i viola di Pioli che non sanno più vincere e recriminano per diverse occasioni non sfruttate e per un palo colpito da Chiesa pochi minuti prima del gol dei ciociari, alla seconda vittoria di fila dopo quella di mercoledì allo Stirpe contro il Parma. La squadra di Baroni si porta momentaneamente a -5 dal quart'ultimo posto.

La cronaca

Si parte su ritmi altissimi. Lafont dice no a un'incornata di Salamon, sul ribaltamento di fronte Sportiello si salva con i piedi su un diagonale di Mirallas. Col passare dei minuti la Fiorentina alza il baricentro e si procura buone occasioni in mischia con Pezzella e Milenkovic, ma la chance migliore capita a Chiesa: servito da un traversone di Biraghi dalla sinistra, l'attaccante anticipa Valzania sul secondo palo ma gira a lato di testa sfiorando l'incrocio. Prima del riposo ci prova anche Benassi: deviazione di testa su punizione di Mirallas, ma pallone alto.

Chiesa durante Fiorentina-FrosinoneGetty Images

Nella ripresa la Fiorentina attacca a testa bassa, ma col passare dei minuti il Frosinone inizia a credere al colpaccio. Al 69' Goldaniga spedisce a lato di testa da due passi, al 75' ci prova anche Paganini con una giocata in fotocopia su traversone di Beghetto. Finale palpitante. All'81' Chiesa lascia partire un gran destro dal limite: Sportiello è battuto ma viene salvato dal palo. E tre minuti più tardi il Frosinone passa in vantaggio: Pinamonti serve Ciofani al limite dell'area, l'attaccante controlla e sorprende Lafont con un destro rasoterra in buca d'angolo. Sei minuti di recupero, assedio finale viola ma i ciociari resistono e festeggiano 3 punti d'oro.

Kevin Mirallas e Paolo Sammarco - Fiorentina-Frosinone Serie A 2018-19Getty Images

La statistica

11 - Fiorentina opaca, in crisi di gioco e di risultati ma anche sfortunata. Il palo colpito da Chiesa contro il Frosinone, infatti, è l'11esimo legno stagionale in campionato per la squadra di Pioli.

Fiorentina-Frosinone 0-1

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Laurini, Pezzella, Milenkovic, Biraghi; Benassi (58' Dabo), Veretout, Gerson (58' Simeone); Chiesa, Muriel (79' Vlahovic), Mirallas. All.: Pioli.

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Paganini, Sammarco (46' Maiello), Valzania (80' Zampano), Chibsah, Beghetto; Pinamonti, Trotta (68' Ciofani). All.: Baroni.

Arbitro: Daniele Chiffi di Padova.

Rete: 84' Ciofani (FR).

Note - Recupero 2'+6'. Ammoniti Beghetto, Paganini, Capuano, Goldaniga (FR), Dabo (FI).