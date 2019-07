Clamoroso André Silva: il trasferimento al Monaco rischia di saltare, Milan gelato

Doccia gelata per il Milan. Il trasferimento di André Silva al Monaco, che sembrava essere definito in ogni dettaglio, sarebbe improvvisamente saltato: un guaio non da poco per i rossoneri che dall'operazione contavano di incassare circa 30 milioni di euro e di generare un plusvalenza di una decina di milioni. Due le versioni - contrastanti tra di loro - in merito alla causa dell'improvviso stop all'operazione.

Problemi fisici o mancato accordo sul prezzo?

Dalla Francia trapela che l'attaccante portoghese, acquistato dal Milan nell'estate 2017 durante la gestione Fassone-Mirabelli, non avrebbe superato le visite mediche di rito a causa di un problema ai tendini. Secondo un'altra ricostruzione dei fatti, tuttavia, alla base dell'inattesa fumata nera ci sarebbe il mancato accordo sul prezzo del cartellino del giocatore. Rimane ora da capire se ci saranno i margini per riaprire la trattativa o se, al contrario, questa vada considerata definitivamente chiusa.

Sul fronte Correa non cambia nulla

L'eventuale mancata cessione di André Silva, in ogni caso, non dovrebbe pregiudicare l'operazione Correa. Secondo le prime indiscrezioni a riguardo, infatti, il Milan sembra intenzionato a condurre in porto la trattativa per l'argentino dell'Atletico Madrid indipendentemente da come si concluderà la vicenda legata all'attaccante portoghese.