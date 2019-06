Il valzer delle punte sta ufficialmente per iniziare. Edin Dzeko è diretto verso l'Inter, che dovrebbe acquistarlo dalla Roma per meno di 15 milioni di euro, e dunque lascerà vacante il ruolo di centravanti giallorosso. E qui, scatta la sorpresa: secondo 'Sky', a rimpiazzare il bosniaco potrebbe essere nientemeno che... Mauro Icardi, in quella che si configurerebbe come una delle operazioni più clamorose dell'estate.

Il sondaggio per l'argentino

I colloqui tra Inter e Roma si sono allargati proprio a Icardi, che come noto appare destinato a lasciare l'Inter dopo sei stagioni piene di gol e polemiche. I giallorossi, che stanno per affidarsi alla coppia Petrachi-Paulo Fonseca, hanno fatto il suo nome attraverso qualche sondaggio iniziale. Non può trattarsi di una vera e propria contropartita, considerando l'età inferiore e la valutazione superiore rispetto a quelle del collega, ma in ogni caso Maurito è diventato un desiderio piuttosto concreto per la Roma. Dipenderà anche dalla volontà del calciatore, al centro di una lunghissima querelle con la società da qualche mese a questa parte e sempre più lontano da una permanenza a Milano.

Mauro Icardi of FC Internazionale looks dejected during the Serie A football match between FC Internazionale and Empoli FC. FC Internazionale won 2-1 over Empoli FC.Getty Images

All'Inter le porte sono chiuse

La ricerca di una prima punta da parte dell'Inter, che punta Dzeko, si tiene in serbo l'alternativa Lukaku e terrà in rosa Lautaro Martinez, pare infatti chiudere inevitabilmente le porte a Icardi. La rottura si è consumata negli scorsi mesi e difficilmente, a meno di direttive chiare da parte di Antonio Conte, si potrà sanare. Ed ecco che entra in scena la Roma, già protagonista di uno scambio altrettanto clamoroso - ma per motivi differenti - 12 mesi fa: Nainggolan a Milano, Zaniolo nella Capitale assieme a Santon. Il doppio canale potrebbe nuovamente animarsi nelle prossime settimane.