Colpita da una pallonata di Ronaldo, ora si aspetta una cena offerta da lui!

" Prendere una pallonata in pieno volto da CR 7 durante il riscaldamento non è da tutti... Fino alla fine. E grazie agli amici della curva per il supporto! "

Ci scherza sopra Elena Di Martino - come riporta il Corriere della Sera - e fa bene: dopotutto prendere una pallonata in faccia da Cristiano Ronaldo non è certo una cosa da tutti i giorni. Super-tifosa della Juventus, la signora di Mondovì (Cuneo) si è vista rompere gli occhiali e subire una piccola ferita in volto, ma è stata subito curata all'Allianz stadium.

" Ora però mi aspetto almeno un invito a cena "

Adesso, non esageriamo...