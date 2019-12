Come cambia il Milan con Ibra: ariete nel 4-3-3 o tandem con Leao (o Piatek)?

Ibra 2, la vendetta. Manca solo la firma: l'attaccante svedese tornerà al Milan almeno fino a giugno. Una notizia che ha riacceso l'entusiasmo dei milioni di tifosi rossoneri che avevano ormai perso le speranze dopo il 5-0 di Bergamo contro l'Atalanta. Un trasferimento che è destinato a rivoluzionare lo spogliatoio e le gerarchie dell'attacco di Pioli che fin qui ha realizzato la miseria di due gol su azione in campionato.

L'uragano Ibrahimovic rimette in discussione tutte le pedine offensive del Diavolo: Piatek, Leao, Suso, Calhanoglu e Rebic dovranno fare i conti con il 38enne di Malmo, condizione fisica permettendo (non gioca dallo scorso 25 ottobre, giorno della sua ultima presenza in MLS con i Los Angeles Galaxy). Ad onor di cronaca il futuro in maglia rossonera del polacco e del croato non è più così certo: il Pistolero, pagato 35 milioni più bonus solo un anno fa, potrebbe tornare al Genoa in prestito, mentre l'attaccante ex Eintracht, scambiato con Andrè Silva in estate, potrebbe rientrare a Francoforte.

Da una parte il mercato (con il domino dell'attacco) monopolizzerà gli impegni di Maldini, Boban e Massara nella frenetica sessione invernale, dall'altra il ritorno di Ibra (protagonista dell'ultimo scudetto del Diavolo) stuzzica i pensieri di Pioli e del popolo rossonero: come giocherà il nuovo Milan? Abbiamo ipotizzato due schemi base.

Ariete nel 4-3-3 con Suso e Calahanoglu

Nelle prime 10 panchine rossonere di Stefano Pioli l'abito tattico è stato il 4-3-3 con l'alternanza di Piatek e Leao nel vertice dell'attacco e le sovrapposizioni di Theo Hernandez e Conti (più assidue quelle del francese) a creare la superiorità numerica in fase di possesso. Un piano che non ha portato grandi soddisfazioni, nonostante i passi in avanti rispetto a Giampaolo. L'inserimento di Ibra, oltre a portare fantasia e tecnica al servizio della squadra, creerebbe una soluzione fin qui poco adottata nel disimpegno: la verticalizzazione. Sponde, protezione del pallone e falli subiti fanno parte del vastissimo repertorio dello svedese: "Palla a Ibra e pedalare", insomma. Suso e Calhanoglu sono pronti a supportarlo.

In tandem con Leao (o Piatek) davanti a Calhanoglu

Rewind alla stagione 2010-2011. Il Milan di Allegri che conquista l'ultimo scudetto prima dell'egemonia bianconera è tarato sul 4-3-1-2: Boateng veste i panni del trequartista alle spalle di Ibra e Robinho (o Pato). Un tandem ben equipaggiato con un punto di riferimento di peso e giocatori di velocità e dinamismo che attaccano gli spazi. Pioli potrebbe replicare la soluzione tattica di Max, affiancando il nuovo arrivato a Leao (in pole rispetto al Pistolero nell'ultima formazione titolare) e facendo riassaporare a Calhanoglu il ruolo che lo ha reso famoso in Germania sia con l'Amburgo che con il Bayer Leverkusen: il faro dietro le punte. Il prossimo 6 gennaio la formazione rossonera che scenderà in campo contro la Sampdoria potrebbe già svelare l'arcano.