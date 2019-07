Commisso: "Chiesa resterà alla Fiorentina almeno un altro anno"

Intervistato da Sirius XM, emittente statunitense specializzata in notizie calcistiche, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso torna a fare il punto della situazione sul futuro di Federico Chiesa ribadendo a chiare lettere l'intenzione di non metterlo sul mercato:

" Federico Chiesa resta alla Fiorentina almeno un'altra stagione, a meno che non ci sia qualcosa di cui io non sono a conoscenza. Ma non credo che ci sia. Aspetto qui negli States (per il ritiro viola, ndr) lui, Milenkovic e Pezzella. "

Sembra quindi non voler mollare la presa il numero uno italo-americano della Fiorentina. Quasi una porta sbattuta in faccia a Juventus e Inter, forse più una tecnica difensiva per il suo fresco approdo alla società, che evidentemente non può essere segnato da una separazione così dolorosa. Un caso che assomiglia sempre di più a quello di Roberto Baggio una trentina di anni fa...