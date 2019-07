Compiti per le vacanze: la coerenza nell'analisi del calcio

Sulla «Gazzetta dello Sport» del 14 marzo, quando ancora l’incenso e los huevos per Cristiano tre Cholo zero soffocavano i bar sport, Arrigo Sacchi chiosava:

"Complimenti ad Allegri, grande protagonista di questa vittoria. A volte ho scritto che avrebbe dovuto avere più coraggio e giocare un football più offensivo: è andato oltre, ha indovinato tutto. Ha stravinto il confronto con Simeone, non soltanto con la tattica, ma anche con la strategia, come dimostra il dominio totale della partita. Diceva Sun Tzu, filosofo e generale cinese: Quando si uniscono strategia e tattica nella stessa persona, questa diventa difficile da contrastare. Max ha rischiato l’esordiente Spinazzola con successo e poi ha schierato Kean". Finito? Macché: "Allegri si è inventato Emre Can difensore e centrocampista... Ha puntato su Bernardeschi e non su Dybala, e pure qui non si è sbagliato".

Quindi, nell’attimo di tirare giù la saracinesca: "Gli juventini sono stati tutti bravi, ma un elogio particolare va a quel fenomeno di fisicità e di tecnica che risponde al nome di Cristiano Ronaldo, un fuoriclasse con un’intelligenza che gli consente di anticipare i tempi, essere al posto giusto al momento giusto".

Ecco. Poi, ad aprile, ci sono stati Ajax-Juventus 1-1, Juventus-Ajax 1-2, un secondo tempo indecoroso, un’eliminazione mortificante (già ai quarti) e il mondo - della Juventus, e non solo - si è capovolto fino a «via» Allegri e «piazza» Sarri. Il 18 aprile, sulla «rosea», Arrigo piroettava così: "Il generale e filosofo Sun Tzu diceva che se uno stratega si confronta con un tattico vince sempre lo stratega. La strategia ha dato idee, coraggio e autostima all’Ajax". E Allegri? Se non ho letto male, un paio di citazioni volanti e il diritto all’oblio (suo, di Max, e delle serenate, immagino, che Sacchi gli aveva sciolto a marzo).

Terminato il Mondiale femminile (brave ragazze!) e con il mercato che infuria, mi sono permesso di riesumare l’uno-due fusignanista (da Fusignano, Betlemme del Vate milanista) per rilanciare l’argomento che fin da bambini ci agita, ci seduce e, a volte, ci abbruttisce: la coerenza. Nel dettaglio:

1) Nel caso specifico - fatta salva la competenza assoluta - si può parlare di «voltagabbanismo» oppure ogni partita fa storia a sé (e allora, benedetti lettori, evviva il dolce stil vecchio)?

2) Se persino colui che ha cambiato il calcio, nel giro di un mese - ripeto: nel giro di un mese - passa dalla beatificazione alla lapidazione (di Allegri, perché sì, era lui il protagonista, ma avrebbe potuto essere Tizio, Caio o Sempronio), come dobbiamo considerarci noi giornalisti, più sollevati o più «nudi», visto che commerciamo in aggettivi e, spesso, li vendiamo all’ingrosso?

3) Credo che cambiare opinione non sia reato, anzi. I 400 misti, cari a Novella Calligaris e Alessia Filippi, sono specialità olimpica: l’importante, metafora per metafora, è non nuotare a stile «libero» gli ultimi venti metri dei cento dorso.

Siete d’accordo?