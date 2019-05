Conte con Barzagli assistente e Oriali team manager: la nuova Inter sta nascendo

Progetti di Inter futura disegnati oggi dal Corriere della Sera: in attesa degli ultimi verdetti del campionato, i nerazzurri stanno lavorando per costruire la squadra che verrà, soprattutto nei quadri tecnici.

Antonio Conte sarà annunciato in corrispondenza della conquista della qualificazione matematica alla Champions League, il che potrebbe avvenire anche dopo la partita di domenica con il Napoli.

Ad aiutare nel ruolo di assistente l’ex ct azzurro sarà con tutta probabilità Andrea Barzagli, che ha già annunciato di voler abbandonare il calcio giocato. Il nome di Gabriele Oriali, anch’egli in Nazionale ai tempi di Conte, torna invece buono per il ruolo di club manager.

Dal mercato Sanchez e Chiesa

Sul fronte mercato viene in aiuto il Tuttosport, che dedica uno spazio all’Inter: “C’è Sanchez gratis ma Conte vuole Chiesa”. Il Manchester United sarebbe disposto a non chiedere soldi per il cartellino dell’attaccante cileno a patto che lasci il club; intanto Marotta starebbe studiando l’offerta da formulare alla Fiorentina per provare strappare il “sì” dell’esterno viola e della Nazionale, che piace a molti – tra questi anche la Juventus, ovviamente.