Nessun tecnico, di per sé, è garanzia di successo. Certo, lui sa come fare. Prese la Juventus che veniva da due settimi posti e la portò a tre scudetti, con annessi campionato senza sconfitte (il primo) e record di punti (il terzo). Raccolse il Chelsea di Mourinho, decimo, e lo pilotò subito al titolo. Con una Nazionale di livello non eccelso si arrampicò fino ai quarti degli Europei 2016, persi ai rigori contro la Germania, dopo essersi tolto un paio di sfizi niente male (il Belgio nel girone, la Spagna negli ottavi).

Nei primi anni di Torino e Londra, gli anni più fertili, non aveva coppe europee tra i piedi. Con Agnelli si lasciò male, nell’estate del 2014, addirittura a raduno avviato: prigioniero di un ristorante da dieci euro, avrebbe voluto cenare in quelli da cento. Non è un gestore alla Allegri, è uno che forgia, che modella: che, appunto, martella. Può piacere o non piacere, ma sul filo dei 50 (che compirà il 31 luglio) è fatto così.

Le modalità del divorzio sabaudo, basate sull’ambizione di un mercato all'altezza, conducono - ingaggio a parte, e vi assicuro non un onorario da mister semplicemente bravo - a campagne se non proprio guardiolesche, almeno tornite. L’Inter lo marca stretto. Marotta, che l'ha imparato a memoria, è convinto che, a parità di rosa, possa garantire qualche punto in più di Spalletti. Basterà per annullare il distacco dalla Juventus? Temo di no, se con Godin non arriveranno rinforzi più cospicui: un terzino, un centrocampista di spessore, un attaccante. Icardi è un caso, ma, soprattutto, un centravanti che Conte non disprezza.

I movimenti del Milan sono legati all’epilogo: se Champions, Europa League o niente. Soltanto lo scenario numero uno, fair play finanziario permettendo, potrebbe favorire l’operazione, oggi molto remota. Rimane la pista juventina. Allegri è sotto contratto fino al 2020, ma l’uscita con l’Ajax ne ha messo in crisi la filosofia «risultatista». Più che l’allenatore, il problema attuale della Juventus è Agnelli, che in qualità di presidente del sodalizio dei club europei (Eca) si è invaghito di quella Superlega o Superchampions di cui, francamente, non ho capito il senso né la funzione, se non che ridurrebbe i campionati nazionali, la riserva di caccia più comoda, a mere appendici.

Se la famiglia decidesse - dopo cinque scudetti, quattro Coppe Italia, due Supercoppe e due finali di Champions - di ringraziare Allegri, chi al suo posto? Si parla di Guardiola (non ci credo), di Gasperini o Pochettino (già più credibili), mentre l'edicola sbandiera la tentazione Conte e la tentazione di Conte: essere il primo tecnico del post Triplete a riportare l’Inter in vetta. Una grande sfida. Come una grande sfida sarebbe il ritorno sul luogo del delitto. A meno che da Barcellona, eseguita l'autopsia al fiasco di Valverde, non giunga un messo di Messi.

Scritto che sono contrario alle minestre riscaldate, per me Conte servirebbe più all’Inter. Per voi?