" Il mio futuro lo saprete fra due mesi, quando finirà il campionato vi dirò quello che penso e farò [Gennaro Gattuso] "

La conferenza stampa di Gennaro Gattuso alla vigilia di Sampdoria-Milan è sembrata un messaggio alla dirigenza e ha posto degli interrogativi sul suo futuro al Milan. Gattuso ha rimarcato diverse volte i suoi errori e la difficoltà nel raccogliere punti negli scontri diretti, facendo intendere di sentirsi sempre in discussione, non appena la squadra incappa in un mezzo passo falso.

È sempre stato onesto l’allenatore rossonero e sicuramente lo è stato anche in questo sfogo. L’obiettivo è la Champions League, ma adesso il sospetto che il raggiungimento del quarto posto possa non garantirgli automaticamente la riconferma è fondato, nonostante il contratto in essere fino al 2021. In fondo, anche dopo la sconfitta nel derby nessuno, tranne il tecnico calabrese, ci ha messo la faccia ai piani alti.

Video - Gattuso: "Noi presuntuosi, sembravamo l'Inter con l'Eintracht. Pensavo giocassero con il 4-2-3-1" 01:48

A fine anno, si faranno i conti e in questo senso l’ombra di Antonio Conte aleggia su entrambe le sponde di Milano. Si attende, infatti, entro circa quindici giorni il verdetto sulla causa tra l’allenatore pugliese e il Chelsea. Conte sarà poi libero di scegliere la prossima destinazione ed è tentato dalla possibilità di rientrare in Italia per interrompere il dominio della Juventus, alla guida di una delle due milanesi.

Rino Gattuso, Luciano Spalletti, Milan-Inter, Getty ImagesGetty Images

L'Inter, in questo senso, è avanti e si parla addirittura di un accordo già impostato tra l’ex ct della Nazionale e l'ad nerazzurro Beppe Marotta. Attenzione, però, a questo punto anche al Milan. Le tensioni evidenziate in conferenza sottolineano il fatto che la posizione di Gattuso non è per nulla salda e allora lo sgambetto ai cugini non è da escludere. I conti si faranno alla fine ma Spalletti e Gattuso potrebbero avere entrambi, a prescindere dalla conquista di un posto nella prossima Champions League, le ore contate.