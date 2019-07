Vigilia di International Championship Cup per i nerazzurri che domani a Singapore affronteranno il Manchester United. La notizia che ha riacceso le speranze degli interisti è di pochi minuti fa: gli inglesi non schiereranno l’oggetto del desiderio di Antonio Conte, Lukaku, fermo ai box, stando alle fonti interne dei Red Devils, per un problema fisico. Queste le parole del tecnico interista in conferenza stampa:

" Lukaku mi piace molto, lo volevo fin dai tempi del Chelsea e penso che ci farebbe fare il salto di qualità, ma c’è una trattativa in corso. Conosciamo molto bene la situazione attuale e vedremo come andrà a finire. Per ora Romelu rimane un calciatore del Manchester United. Icardi? La sua situazione è chiara, come lo è stato il club. Non rientra nel progetto Inter "

Nainggolan fuori dal progetto, sul mercato siamo in ritardo

Capitolo Nainggolan che non si discosta molto dalla telenovela argentina: “Radja è con noi in tournée ma non è cambiato nulla. Non rientra nei piani neppure lui". E su Perisic: "E' un giocatore che ha caratteristiche specifiche e voglio capire se potrà giocare nella posizione che ho in mente. Abbiamo tempo per valutarlo e capire se potrà fare quello che voglio da lui". Prima di passare la parola all’altro volto nuovo in casa Inter, Nicolò Barella, Conte ha voluto lanciare una stoccata alla società: “Rispetto ai piani concordati, siamo in ritardo sia nelle uscite che nelle entrate”.

Barella: sensazioni ottime

Ci pensa l’ex rossoblù a stemperare la tensione: “Le sensazioni sono buonissime, l’Inter mi ha voluto fortemente e cercherò di ripagare la fiducia. Ho raggiunto i compagni un po’ più tardi e cercherò di dare il 100% il prima possibile. Gli allenamenti sono molto duri ma saranno utili nel tempo. Sto cercando di rimettermi al passo con gli altri, il mister ci chiede tanto e noi dobbiamo dare tanto".