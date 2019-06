Conte: "Inter sono qui per vincere, Marotta mi ha aiutato a capire che questo era il club giusto"

Antonio Conte non vede l’ora. Di tornare in campo, di pensare alla partita, di dare tutto sé stesso per portare la squadra che lo ha scelto a vincere dei trofei. Per questo non ha indugiato di rientrare nella mischia, accettando di allenare l’Inter: una scelta non banale per uno che è stato juventino nell’anima, è stato pilastro e capitano della squadra bianconera e ha vinto tre scudetti in tre anni da allenatore, riportando la squadra dalle stalle alle stelle. In un’intervista esclusiva a GQ il tecnico leccese è tornato sui motivi di questa scelta di rottura...

" La scelta di venire all'Inter? La presenza di Marotta ha aiutato, perché era la conferma delle intenzioni serissime. Da 8 stagioni non si lotta per il 1° posto. Qui vogliono cambiare le cose e mi ha colpito la determinazione di Zhang. So che su di me ci sono aspettative visti i risultati ottenuti e la rapidità con cui sono venuti. Posso accettare all’inizio di avere poche possibilità di vincere, ma devono esserci. Si può fare, non abbiamo limiti. Il mio passato juventino sarà un ostacolo? In panchina è normale lavorare per diverse società. Quando decidi di allenare azzeri ciò che hai fatto da giocatore, perché un calciatore può pensare di sviluppare la sua carriera in uno o due club, un tecnico no, è consapevole che se tutto andrà bene lavorerà per diverse società. Non vedo l’ora di portare l’Inter dove compete. I tifosi si aspettano tanto, e fanno bene. Io devo solo pensare a lavorare tanto. "