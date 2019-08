Conte: "L'Inter deve essere dinamite. Lukaku è un gigante buono"

" Questa non deve essere una scintilla ma dobbiamo essere una dinamite, per farlo dobbiamo crescere "

Così Antonio Conte, allenatore dell'Inter, commenta ai microfoni di DAZN la vittoria contro il Lecce. "Oggi c'eravamo perchè se no in questi partite rischi di inciampare. Non lo volevamo, non lo volevo io per i tifosi e per l'entusiasmo che si è creato intorno alla squadra", ha aggiunto. Analizzando la partita, Conte ha detto: "Nel primo tempo siamo partiti bene, con la giusta intensità e la giusta voglia, rispettando un'idea. Poi dopo il 2-0 ci siamo disuniti, ho chiesto allora di ritrovare il filo del gioco pressando in maniera compatta e non singola. Bene, perché il Lecce è una buona squadra e hanno una buona idea di gioco".

"Ci sono da fare ancora tanti step, soprattutto nella tenuta mentale. Ma sono contento, è un piacere lavorare con questi ragazzi perché stanno dando grande disponibilità", ha dichiarato ancora Conte. A proposito dell'esordio con gol di Lukaku, Conte ha dichiarato:

" Lukaku è entrato nel mondo Inter nel migliore dei modi, con grande umiltà. E' un gigante buono, sempre con il sorriso. E' umile e pronto a lavorare per la squadra. Ma oggi anche Lautaro ha fatto benissimo. Tutti da questo punto di vista sono da elogiare. Certo è la prima giornata, abbiamo vinto, ora festeggiamo fino a mezzanotte poi pensiamo alla trasferta difficile di Cagliari. "

Infine sul rapporto con i tifosi dell'Inter, Conte ha concluso: "Io non cerco empatia, ma sono totale con la causa che sposo. Così è successo anche al Chelsea, io dò il 300% dove lavoro e divento il primo tifoso della squadra per cui lavoro e sarà così anche all'Inter".

" Abbiamo le idee chiare, sappiamo dove rinforzarci, trovando anche occasioni come Lukaku. È stato pagato 65 milioni in 5 anni e oggi ha fatto vedere chi è e perché abbiamo insistito per prenderlo "

Su Mauro Icardi

" Le parole di Marotta prima della gara sono state chiare in tal senso, non ho altro da aggiungere "

Su Barella

" Ha dinamismo, inserimenti, grande qualità ma deve entrare in un contesto di squadra e per questo sta lavorando molto. "