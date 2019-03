Contrattura muscolare per Insigne: salta la Roma

" Insigne ha interrotto l'allenamento per una contrattura muscolare all'adduttore della coscia destra. "

Così il Napoli nel report ufficiale dell'allenamento odierno: la ricaduta muscolare accusata da Lorenzo Insigne ne mette dunque a forte rischio la presenza nel big match contro la Roma.

Insigne peraltro era già in dubbio per la trasferta dall'Olimpico ma un recupero-lampo sembrava poterlo candidare per un posto in panchina: ora Ancelotti lo terrà con ogni probabilità a riposo visti i ravvicinati impegni di campionato dei partenopei.