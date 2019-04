Cori razzisti a Cagliari contro Kean e Matuidi: giudice sportivo chiede approfondimenti

Sui fatti di Cagliari-Juventus, il giudice sportivo di Serie A ha disposto accertamenti supplementari.

Il giudice, "letto il rapporto dell'arbitro" e "la relazione dei collaboratori della procura federale, dispone - si legge nel comunicato - a cura della Procura federale accertamenti istruttori supplementari, riservandosi di disporre l'acquisizione di ulteriori elementi da parte degli organi competenti, in ordine ai cori di discriminazione razziale di cui sarebbero stati oggetto" i giocatori della Juventus Matuidi e Kean, "dovendosi in particolare con chiarezza appurare, impregiudicata valutazione spettante allo scrivente giudice, in che fasi dell'incontro i suddetti calciatori siano stati, rispettivamente, bersaglio dei cori riconducibili comunque a manifestazione di discriminazione razziale e quale dimensione e percezione reale hanno avuto i fenomeni stessi".