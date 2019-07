Correa-Milan, tutto fatto: all’Atletico Madrid 50 milioni più bonus

Dopo il centrocampo è il turno dell'attacco. Dopo Ismael Bennacer, tocca ad Angel Correa. Mentre attende di ufficializzare l'arrivo dell'ex empolese, il Milan sistema anche il reparto offensivo: secondo 'Sky' è fatta per il ventiquattrenne argentino dell'Atletico Madrid, pronto ad arrivare a Milano dove diventerà il partner di Piatek.

La cifra: 50 milioni più bonus

L'accordo tra Milan e Atletico Madrid è arrivato sulla base di una cifra elevatissima: 50 milioni di euro più bonus. Confermate dunque le intenzioni della dirigenza rossonera di aprire il portafogli e compiere un ingente sacrificio economico per l'ex San Lorenzo. Affare messo in piedi nei giorni scorsi e praticamente concretizzato nelle ultime ore: decisivo in tal senso un viaggio a Madrid di Zvone Boban, che ha permesso al Milan di accelerare, puntando anche sulla volontà di Correa di cambiare aria dopo 5 stagioni in riva al Manzanarre.

Domani arriva Berta

Gli ultimissimi dettagli dell'operazione dovrebbero essere sistemati già nelle prossime ore. Domani è infatti in programma un viaggio italiano di Andrea Berta, direttore sportivo (italiano) dell'Atletico Madrid, in arrivo a Milano per chiudere l'operazione con il Milan. Correa rimpiazzerà André Silva nell'attacco di Giampaolo: proprio la cessione al Monaco del portoghese, valutato 30 milioni di euro, ha permesso ai rossoneri di trovare la liquidità necessaria per piazzare la zampata sul mercato.