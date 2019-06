Cosa farà Totti dopo la Roma? Sampdoria, Nazionale, UEFA, FIFA, talent scout o procuratore?

All’indomani della dinamitarda conferenza stampa di Francesco Totti che ha sconquassato l’ambiente giallorosso è lecito chiedersi cosa farà il “pupone” da grande al di fuori di quella comfort zone chiamata AS Roma. Tra dichiarazioni sibilline e senza peli sulla lingua Totti l’ha lasciato intendere: d’ora in poi si guarderà in giro senza alcuna remora, niente periodi sabbatici in vista per l’ormai ex dirigente giallorosso. Quale sfida accetterà per l’immediato futuro? Potrà davvero “giocare” contro la sua squadra del cuore? Partiamo proprio da questo surreale – ma possibilissimo – scenario.

Totti dirigente di una squadra di Serie A

" Ci sono state alcune offerte da squadre italiane (una stamattina). Io adesso, essendo libero, prendo tutto in considerazione. Io direttore tecnico della Juventus? Adesso non ci allarghiamo troppo, ho rispetto per i tifosi della Roma. Non dico il nome della squadra, si dice il peccato ma non il peccatore "

È stato in realtà Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, a contattarlo per un ruolo in società (“O da giocatore” ha scherzato il vulcanico numero uno blucerchiato). Porte aperte, dunque, qualora volesse avere voce in capitolo nella gestione dell’area tecnica del club genovese. Stando a quanto dichiarato ieri nel Salone d’Onore del CONI Totti pretenderebbe un potere decisionale, non da semplice figura di rappresentanza.

Totti in Nazionale

Secondo il Corriere dello Sport i contatti tra Totti e il presidente della FIGC Gabriele Gravina sarebbero già in corso. Futuro in Federazione ormai apparecchiato per lui? Certamente sarà ambasciatore di Euro 2020 visto che nella Capitale sarà in programma la cerimonia di apertura dei primi Campionati Europei itineranti della storia, la gara inaugurale del 12 giugno, altre due partite della fase a gironi e un quarto di finale. Per lui potrebbe profilarsi all’orizzonte un ruolo alla Gigi Riva, team manager nell’ombra ma non per questo defilato. Il ruolo sta per diventare vacante nell'imminenza del ritorno di Oriali all'Inter: si candiderà anche Totti?

Totti in UEFA o in FIFA

Il nome di Totti è conosciuto in tutto il mondo dunque da grande la bandiera della Roma potrebbe anche lavorare per un ente governativo internazionale. Il diretto interessato assicura che a breve studierà l’inglese e le ipotesi si rincorrono: sarà ambasciatore di Qatar 2022 per conto della FIFA, magari stregato dall’amico Gianni Infantino? Oppure cederà alle sirene dell’UEFA?

Totti procuratore o talent scout

È una suggestione che risale ai tempi del suo addio al calcio giocato, quando fu ospite del Maurizio Costanzo Show e parlò del suo futuro lontano dai campi: il “pupone” da quel palco non aveva scartato l’ipotesi di diventare un procuratore di calciatori oppure di viaggiare per il mondo alla scoperta di nuovi talenti. Dopotutto il campione non può che riconoscere un altro campione, seppur in erba…