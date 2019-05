CR7 arbitro della Champions, insidia Montella per il Milan, salvezza: le 5 domande alla 36a

Juventus arbitro della lotta Champions: sarà affamata a Roma?

Roma e Atalanta nelle prossime due giornate, dopo aver affrontato Inter e Torino: la Juventus è il vero e proprio arbitro della zona Champions, calendario alla mano. La Juventus si presenta con una formazione molto vicina a quella titolare a Roma e sicuramente Cristiano Ronaldo avrà un appetito pantagruelico, dato che recuperare quattro reti a Quagliarella per il trono dei cannonieri. Sarà partita vera all’Olimpico.

Video - Ranieri: "Finito il campionato finisce il mio lavoro, la Roma è un bene inestimabile" 01:21

Milan incerottato: la sfangherà a casa dell’ex Montella?

Privo di Biglia infortunato, del ribelle Bakayoko e dello squalificato Paqueta il Milan dovrà affrontare la trasferta di Firenze senza mezzo centrocampo: vincere è l’unica cosa che conta nella giornata in cui i rossoneri si troveranno al cospetto con Vincenzo Montella, che proprio contro il suo recente passato inseguirà la prima vittoria del suo nuovo corso a Firenze. L’Atalanta ospita il Genoa, dunque la squadra di Gattuso dovrà portare a casa di riffa o di raffa i tre punti sperando i un “favorone” di Prandelli: impresa non facile, considerando infortuni e stato di forma generale (piuttosto basso).

Vincenzo Montella - Milan 2017LaPresse

Video - Montella: "Da bambino incoscientemente tifavo Milan, poi mi sono ripreso..." 00:57

Inter col fiato delle inseguitrici sul collo: farà il suo dovere col Chievo?

Il pari con l’Udinese ha complicato la vita ai nerazzurri: la quota Champions non è più così al sicuro e dunque contro il Chievo ormai retrocesso sarà “must win” a San Siro. Ulteriori passi falsi saranno fatali, anche perché dopo i clivensi c’è il test San Paolo. Spalletti varerà la coppia Lautaro-Icardi?

Lautaro Martinez, Mauro Icardi sarà staffetta contro la Lazio? Getty ImagesGetty Images

L'Empoli rosicchierà punti a Udinese e Genoa?

L’Empoli di Andreazzoli non è padrone del suo destino: dovrà vincere in casa della Sampdoria e sperare che Udinese e Genoa non ottengano bottino pieno rispettivamente a Frosinone e Bergamo. La partita sembra decisamente aperta, ma gli azzurri non possono prescindere dalla vittoria anche in considerazione di un calendario particolarmente ostico (Torino e Inter nelle ultime due). Il Bologna di Mihajlovic ha una sorta di match point casalingo contro il Parma.

Quagliarella, sarà fuga per la vittoria della classifica cannonieri?

La doppietta realizzata contro il Parma ha permesso a Fabio Quagliarella di arrampicarsi fino a quota 25 in classifica marcatori, a +3 su Zapata e +4 su Cristiano Ronaldo e Piatek. Un altro allungo, nel match casalingo contro l’Empoli, sarebbe una sorta di sentenza. Zapata (vs Genoa) e Ronaldo (vs. Roma) chiamati agli straordinari: per scalzare “Quaglia” serviranno polveri asciuttissime.