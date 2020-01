CR7, il mago delle triplette: in Europa nessuno come il portoghese

Verso l'infinito e oltre. La tripletta allo Stadium contro il Cagliari riapre il grande libro dei record di Cristiano Ronaldo. Al capitolo "hat trick" il fenomeno di Madeira è imbattibile in Europa: contando solo i campionati, e non le competizioni internazionali e le coppe, si tratta del 36esimo tris di CR7 (34 calati con la maglia del Real Madrid, uno con il Manchester United e ora anche con la Juventus in Serie A). Con i tanti palloni portati a casa dal 2008 a questo primo scampolo di 2020, l'attaccante portoghese ha messo alle sue spalle la coppia del Barcellona formata dall'acerrimo rivale Leo Messi (34) e Luis Suarez (16), il Kun Aguero, Gomez e Cavani (12), il Pipita Higuain e Lewandowski (9), il neo-rossonero Ibrahimovic e Kane (8). E pensare che il Cagliari era una delle poche squadre italiane a cui non aveva ancora segnato...

Ma c'è di più. Dopo essere stato il primo giocatore a vincere Premier League, Liga e Serie A, i primi tre Paesi del ranking Uefa, Cristiano raggiunge Alexis Sanchez in un particolare primato: solo il portoghese e il cileno hanno realizzato almeno una tripletta in tutte e tre i campionati sopracitati. L'attaccante dell'Inter aveva completato il "tris europeo" nel settembre del 2015 quando con la maglia dell'Arsenal segnò tre gol in un 5-2 contro il Leicester al King Power Stadium. Quella segnata contro la squadra di Maran, però, non è la prima tripletta in assoluto di CR7 con la maglia bianconera: l'ex United e Real aveva già fatto esplodere lo Stadium il 12 marzo 2019 in Champions, firmando la rimonta negli ottavi di finale contro l’Atletico Madrid.