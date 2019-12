CR7: "Il più forte in Italia per ora sono io. Futuro? Non credo che allenerò"

Il fenomeno bianconero si è raccontato in un'intervista a Dazn: "I difensori più forti che ho affrontato sono Bonucci, Chiellini e De Ligt. Il gol più bello? La rovesciata contro la Juve" CR7, una vita sotto i riflettori tra calcio e business. Il cinque volte Pallone d'oro ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Dazn all'interno del programma "Linea Diletta". Il portoghese è partito proprio dal suo "doppio" lavoro. " Il mio mondo è il calcio, ma per me è importante anche il mondo fuori dal campo. Sono diventato un uomo d'affari. È normale, quando inizi a creare qualcosa di diverso ti vedono in maniera diversa. Per me esiste un solo Cristiano, penso di essere sempre lo stesso. Sono due aspetti diversi, ma uniti. Sono un giocatore di calcio, mi piace quando le persone mi guardano e pensano Cristiano è questo. Mi piace come sono. " Inevitabile una domanda sulla Serie A. L'alieno di Madeira è alla sua seconda stagione alla Juventus. Fin qui 31 reti in campionato (21 lo scorso anno, 10 in quello in corso). " Mi ricordo la presentazione allo Stadium, è stato bello. Ero con lì con la mia famiglia, i miei amici, ma anche il presidente. Serie A e Champions sono completamenti diversi, anche nella testa è diverso. Penso che la Champions sia la miglior competizione del mondo, tralasciando Europei e Mondiale con le nazionali. Amo giocarla più di qualsiasi altra competizione. E' speciale. Il giocatore più forte in Serie A? Per ora sono io, l'anno prossimo non lo so. Ci sono tanti giocatori bravi e sono contento che mi abbiano votato come miglior calciatore della passata stagione. Spero di ripetermi. " A domanda secca "Quanto è difficile fare gol in Italia da 1 a 10?", Cristiano risponde "Sette". " I difensori più forti che ho affrontato? I giocatori con cui mi alleno: Bonucci, Chiellini e De Ligt. Prima era stato Chiellini, perché ci ho giocato contro qualche volta in Champions ed era una sfida personale. " Capitolo allenatori. Il portoghese ha avuto guide carismatiche nel corso della sua carriera, da Sir Alex Ferguson a Zidane, passando per Ancelotti. " Non sarei corretto se ne nominassi solo uno. Sono stati tutti importanti per me, ognuno mi ha insegnato qualcosa. Non credo che vorrei fare l'allenatore, almeno oggi penso questo. Nella mia testa non mi ci vedo. Sarei sicuramente più un motivatore: devo pensare al meglio per la squadra e trasferire la mia personalità, quello che mi piace. " La sequenza del gol di Cristiano contro la SampGetty Images Prima di sbarcare a Torino, Ronaldo ha anche dato un grosso dispiacere ai tifosi bianconeri, mettendo a segno una splendida rete in rovesciata allo Stadium nell’andata dei quarti di finale di Champions League: " È il gol più bello che ho segnato. A Buffon, in uno stadio bellissimo. Mi hanno applaudito tutti, è stato splendido. Buffon è una brava persona. Dopo il gol si è semplicemente congratulato, è stato carino. Me lo ricordo molto bene, ho sempre avuto una percezione di lui come bravo ragazzo, cosa che poi ho potuto constatare con i miei occhi. " Video - Mendes: "Cristiano Ronaldo può finire la carriera alla Juve, è il giocatore più forte di sempre" 01:41