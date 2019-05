Il primo allarme a San Siro era scattato il 7 aprile scorso in occasione di Inter-Atalanta: qualche vibrazione di troppo aveva preoccupato diversi tifosi presenti. Da quel giorno in poi le segnalazioni sono aumentate e - come riporta un'inchiesta della Gazzetta dello Sport - alle semplici oscillazioni anomale si è aggiunto qualcosa di più: qualche crepa e persino la caduta di alcuni calcinacci, in particolare durante Inter-Roma del 20 aprile e Inter-Juventus del 27. Una situazione poco rassicurante, nonostante la presa di posizione dei tecnici che monitorano costantemente lo stato di salute del Meazza in merito all'assoluta sicurezza dello stadio milanese. Emergono ora alcuni particolari nuovi: in occasione di Inter-Juventus, ad esempio, alcuni sostenitori avevano deciso di lasciare lo stadio in anticipo rispetto alla fine della partita. Durante Inter-Roma inoltre, sempre secondo le testimonianze raccolte dalla Gazzetta dello Sport, le oscillazioni erano arrivate a durare anche un minuto.

La posizione di Milan e Inter

Appena emerso il caso, anche Milan e Inter si erano mosse e avevano diramato una nota congiunta attraverso la quale veniva escluso qualsiasi problema di natura strutturale.

" Il fenomeno registrato non ha indotto diminuzioni dei coefficienti di sicurezza della struttura e pertanto non debbono essere presi specifici provvedimenti in merito "

Una posizione che, come riporta Calcio e Finanza che cita ambienti vicini ai due club, non è affatto cambiata nonostante gli ultimi sviluppi: San Siro, di fatto, non è a rischio e non ha bisogno di particolari interventi.

La suggestiva vista dello stadio San Siro all'alba, Getty ImagesGetty Images

La preoccupazione per i concerti estivi

Con la stagione calcistica che ormai volge al termine (San Siro dovrà ospitare solo 3 partite da qui alla fine), la preoccupazione è rivolta ai concerti estivi che, come ogni anno, vedranno l'impianto milanese grande protagonista con nomi come Vasco Rossi, Ligabue ed Ed Sheeran: eventi che faranno registrare il tutto esaurito e che potrebbero dare origine a qualche criticità complice il mix tra il volume della musica e i salti degli spettatori. Al momento non sono previste variazioni al programma che, tuttavia, non sono da escludere. Quel che è certo è che le considerazioni circa il futuro dello stadio non dipendono in alcun modo dal suo livello di sicurezza.