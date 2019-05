Finisce 1-1 tra Genoa e Cagliari a Marassi, ed è un punto che fa felice la formazione sarda allenata da Maran che può festeggiare la salvezza matematica con un turno di anticipo. Il risultato, per quanto visto sul terreno di gioco, soddisfa anche i liguri di Prandelli che riprendono per i capelli una partita che sembrava compromessa e si portano a +2 sull'Empoli che però, se dovesse battere il Torino di Mazzarri al Castellani, opererebbe il sorpasso conquistando il quart'ultimo posto in classifica. La stagione del Genoa, insomma, si deciderà in ogni caso all'ultima giornata quando Criscito e compagni saranno di scena sul campo della Fiorentina.

La cronaca

Avvio di gara su ritmi decisamente bassi, poi poco prima della mezz'ora il match si infiamma. Al 26' il Cagliari sfiora l'autorete con Cacciatore che, nel tentativo di anticipare Bessa penetrato in area, mette a dura prova i riflessi di Cragno con un tocco arretrato che il portiere riesce a respingere in tuffo. Cragno è attento anche tre minuti più tardi quando si oppone a un sinistro rasoterra dal limite di Pandev. Il finale di tempo, però, è tutto della squadra di Maran. Pavoletti supera Radu in uscita ma viene anticipato in extremis da Biraschi che si rifugia in calcio d'angolo. E al 40' lo stesso Pavoletti sblocca il risultato con una magia: controllo di petto ad addomesticare un lungo lancio di Bradaric e destro fantastico che si insacca nell'angolo basso. Si va al riposo con il Cagliari avanti 1-0.

A inizio ripresa Prandelli inserisce Kouamé per dare maggiore vivacità all'attacco del Genoa, ma i risultati non sono quelli sperati. Il destino della partita si compie nei minuti finali e sono gli episodi a fare la differenza. Radu tiene in vita il Genoa con una parata miracolosa su un'incornata da due passi di Romagna all'84'. Passa una manciata di minuti e Bradaric, sugli sviluppi di un pallone spiovuto a centro area e spizzato da Romagna, tocca il pallone con un braccio un po' troppo largo. Valeri viene richiamato al Var, rivede le immagini e concede il rigore al Genoa. Pallone che pesa una tonnellata per Criscito, che però mantiene la freddezza necessaria, spiazza Cragno e firma il definitivo 1-1. I padroni di casa chiudono in dieci per l'espulsione di Pezzella (fallaccio su Barella al 93') e dopo 5 minuti di recupero Valeri manda tutti negli spogliatoi.

La statistica

50 - Grazie alla rete segnata contro il Genoa, Leonardo Pavoletti ha raggiunto quota 50 gol in Serie A (uno con il Sassuolo, 23 con il Genoa e 26 con il Cagliari). Il bottino stagionale dell'attaccante è di 15 centri, il suo nuovo primato personale. Pavoletti ha firmato metà delle sue realizzazioni di testa.

Il tabellino

Genoa-Cagliari 1-1

Genoa (3-5-2): Radu; Biraschi (82' Pezzella), Gunter, Zukanovic; Pereira (46' Kouamé), Bessa, Radovanovic, Veloso, Criscito; Pandev, Lapadula (74' Sanabria). All.: Prandelli.

Cagliari (5-3-2): Cragno; Srna, Cacciatore (76' Romagna), Pisacane, Klavan, Pellegrini; Barella, Bradaric, Ionita; Cerri (80' Birsa), Pavoletti (66' Joao Pedro). All.: Maran.

Arbitro: Paolo Valeri di Roma.

Reti: 40' Pavoletti (C), 89' rig. Criscito (G).

Note - Recupero 1'+5'. Ammoniti Criscito, Veloso (G), Klavan (C). Espulso Pezzella (G) al 90'.