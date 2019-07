Cristiano Ronaldo: "Alla Juventus una delle mie stagioni migliori. Champions? Ci proveremo"

"Se vinceremo la Champions League quest'anno? Non lo so. Ci proveremo, come sempre. È difficile perché tutte le squadre la vogliono. Spero che la Juventus la vincerà". Sono le parole di Cristiano Ronaldo, volato a Madrid per ricevere il premio Marca Leyenda assegnatogli dall'omonimo quotidiano sportivo spagnolo.

"Lasciare il Real non è stato facile"

" La cosa più importante è che la mia carriera è proseguita ben dopo il Real. Non è stato facile lasciare Madrid dopo 9 anni, a 33 anni. Questo è stato un grande anno per me, ho vinto il campionato, la Supercoppa Italiana e la Nations League con il Portogallo. È una delle migliori stagioni che ho fatto, individualmente e collettivamente. Tornare a Madrid è sempre speciale. Come ho detto e continuerò a dire è una delle città più belle del mondo, ho un rapporto speciale. Spero di tornarci il prima possibile "