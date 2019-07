Cristiano Ronaldo, cade l'accusa di stupro: il portoghese non sarà processato

Si chiude ufficialmente la vicenda Cristiano Rolando-Kathryn Mayorga. Il portoghese, che era stato accusato di stupro per un episodio risalente a una festa a Las Vegas nell’estate 2009, non verrà processato.

La notizia è lanciata direttamente dal portale TMZ, numero 1 negli Stati Uniti per le vicende legate al gossip e ai personaggi famosi. TMZ era stato infatti il primo a lanciare le nuove indiscrezioni dopo che Kathryn Mayorga aveva chiesto la riapertura del caso.

Oggi però sono arrivate le motivazioni ufficiali con cui i pubblici ministeri del Nevada hanno di fatto liberato l’asso portoghese da ogni accusa:

" Una richiesta di procedimento giudiziario è stata presentata all'ufficio del procuratore distrettuale l'8 luglio 2019. Sulla base di una revisione delle informazioni presentate in questo momento, le accuse di violenza sessuale contro Cristiano Ronaldo non possono essere dimostrate oltre ogni ragionevole dubbio. Per questa ragione non ci sarà alcun procedimento. "

Cristiano Ronaldo dunque non dovrà difendersi dal alcun procedimento penale per una vicenda in cui l’asso portoghese, all’epoca dei presunti fatti giocatore del Manchester United, aveva per altro attraverso i suoi legali già trovato un accordo con la Mayorga di non ulteriore divulgazione di informazioni in cambio di un pagamento di 375mila dollari.