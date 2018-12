Cristiano Ronaldo è lo sportivo portoghese del 2018: "I premi non sono un'ossessione"

"Non sono ossessionato dai premi individuali". Se gli credete, questa è la sua versione. Parole di Cristiano Ronaldo, che in un'intervista pubblicata sul quotidiano sportivo portoghese Record, ha tenuto a precisare che "la cosa più importante è aiutare la squadra a vincere e il resto viene naturalmente".

Nominato 'Sportivo portoghese' per il 2018, CR7 ha poi aggiunto di non pensare a battere record su record: "Lavoro principalmente per aiutare il mio club ed essere migliore", una sfida sempre più difficile perché "il livello tecnico, tattico e fisico di tutte le squadre è migliorato, è sempre più difficile vincere, quindi devo continuare a lavorare duramente per rimanere al top. Non nascondo che sono felice quando vinco - ha continuato l'attaccante della Juventus - ma non è la fine del mondo quando non succede".

Un anno, il 2018, che purtroppo lo ha visto anche protagonista del caso Mayorga, con le accuse di stupro mosse nei suoi confronti dall'ex modella statunitense. Ronaldo, a riguardo, si è così espresso: "Accuse disgustose, ma ho la coscienza tranquilla. Sono fiducioso che molto presto tutto sarà chiarito".

Cristiano, capocannoniere del Real Madrid anche senza 4 mesi...

Intanto, a chiusura di anno, per Cristiano Ronaldo arriva un altro riconoscimento statistico di tutto rispetto. Secondo i dati pubblicati dal quotidiano spagnolo "AS" all'attaccante juventino infatti sono bastati 5 mesi di Real Madrid per diventare e poi restare il miglior realizzatore della Casa Blanca anche nel 2018: 28 reti contro le 27 di Bale e le 18 di Benzema.