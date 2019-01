Cristiano Ronaldo condannato per evasione fiscale in Spagna: multa da 18,8 milioni ma niente carcere

Capitolo chiuso. Con un’udienza lampo, Cristiano Ronaldo, accompagnato dalla fidanzata Georgina Rodriguez, ha chiuso presso il Tribunale di Madrid il contenzioso con il fisco spagnolo, che ha condannato CR7 a 23 mesi di carcere, pena che non sconterà in quanto incensurato, e al pagamento di una multa da di 18,8 milioni di euro come risarcimento per aver eluso il pagamento di 5,7 milioni al Tesoro spagnolo.

Stando a quanto riporta all’agenzia EFE, il fuoriclasse portoghese della Juventus ha riconosciuto i fatti davanti alla corte della sezione 17 del Tribunale provinciale di Madrid ed ha accettato l’accordo di conformità lasciando il tribunale dopo 50 minuti d’udienza.

All’uscita dal palazzo di giustizia il portoghese ha sorriso ai tanti cronisti e fotografi presenti fuori dal palazzo di giustizia concedendosi solo un Todo perfecto, hombre” a chi gli chiedeva lo stato d’animo dopo la fine di questa vicenda giudiziaria. Dopo aver firmato qualche autografo a qualche fan, Ronaldo ha lasciato Madrid su un van dei vetri scuri.