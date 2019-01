Cristiano Ronaldo martedì a Madrid al processo per evasione fiscale: "Si dichiarerà colpevole"

Cristiano Ronaldo sarà regolarmente in campo lunedì sera contro il Chievo nella prima gara della Serie A del nuovo anno, il giorno dopo però si recherà a Madrid per presenziare al processo, che lo vede coinvolto per evasione fiscale e dove, secondo quanto rivela l’agenzia Reuters, si dichiarerà colpevole dopo aver trovato un accordo con il Fisco spagnolo: 18,8 milioni di euro di multa e 23 mesi di carcere (che non sconterà).

La presunta frode risale ai tempi in cui il fenomeno portoghese militava nel Real Madrid: inizialmente il Fisco iberico aveva contestato un reddito non dichiarato di 14,7 milioni poi sceso a 5,7. Il processo era originariamente previsto per il 21 gennaio ma, a causa della concomitanza con la partita della Juve, è stato chiesto lo spostamento di 24 ore.

Ronaldo eviterà la pena detentiva per i 23 mesi di carcere, prevista per simili reati, perché in Spagna, per un primo reato punibile fino a due anni di carcere, scatta la condizionale.