In questa stagione a San Siro, aveva già realizzato il gol vittoria contro il Milan, Cristiano Ronaldo per la sua seconda gara stagionale alla Scala del Calcio ha scelto di castigare anche l’Inter, realizzando il seicentesimo gol in carriera con i club in tutte le competizioni.

Un altro traguardo straordinario per il portoghese, che ha così distribuito le sue gemme: 450 con il Real Madrid, 118 con il Manchester United, 26 con la Juventus e 5 con lo Sporting Lisbona. Scendendo nel dettaglio delle competizioni, CR7 ha segnato 311 reti in Liga, 126 in Champions League, 84 Premier League, 22 Coppa del Re, 20 in Serie A, 13 in FA Cup, 7 nel Mondiale per Club Fifa, 4 in League Cup, 4 in Supercoppa Spagnola, 3 in Primeira Liga, 2 in Supercoppa Europea, uno nei preliminari di Champions League e uno in Supercoppa italiana. E con questa marcatura Cristiano Ronaldo, per la decima annata consecutiva chiuderà la stagione con 20 o più gol segnati in campionato.