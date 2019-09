" Sono contento di aver vinto il Gold Quinas 2019, circondato da bambini che rappresentano il futuro! Seguite i vostri sogni! "

Con questo tweet e una foto circondato da un gruppo di bambini Cristiano Ronaldo ha commentato la vittoria del premio di giocatore dell'anno in Portogallo.

La cerimonia del premio Quinas de Ouro si è tenuta nel Padiglione Carlos Lopes di Lisbona. "Essere qui circondato da bambini è sempre un privilegio. Stasera ci sono stati tanti bei momenti”, ha dichiarato l'attaccante della Juventus. Quindi il plurivincitore del Pallone d'Oro ha ripercorso il difficile anno vissuto a livello personale, con la vicenda delle accuse di molestie dagli USA.

"Questo mondo è così veloce, con i social network, Internet e la stampa stessa... è selvaggio, non solo con me ma con tutti", ha detto CR7. Quindi rivolgendosi ai bambini ha detto: "L'anno 2018 è stato estremamente complicato a livello personale. Non lasciatevi mai influenzare, portate sempre avanti i vostri sogni. Non lasciatevi abbattere da nessuno. Pensate che un giorno sarete qualcuno nella vita. Questo è quello che ho fatto io".