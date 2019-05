Chissà se Cristiano Ronaldo, ripenserà a quello screzio al minuto 60 che ha avuto con Alessandro Florenzi, uno dei due match winner della Roma contro la Juventus campione d’Italia.

Sul punteggio di 0-0, l’asso portoghese e Florenzi sono venuti a contatto dopo un contrasto di gioco abbastanza normale. Gli animi si scaldano e Cristiano Ronaldo risponde con un po’ di spocchia al numero 24 giallorosso, sfottondelo sorridendo e dicendogli che è troppo basso per parlare con lui. Florenzi non la prende bene e deve essere fermato dai propri compagni con l’arbitro Massa, che fatica a riportare la normalità sul terreno di gioco.

Il battibecco fra Cristiano Ronaldo e Alessandro Florenzi, EurosportEurosport

Florenzi però se la deve essere legata al dito e al 79’, sull’assist di Dzeko, ha scavalcato Szczesny in uscita facendo esplodere l’Olimpico. Una rete da dedicare a CR7, che avrà capito che l'altezza in certe sere non conta...

Florenzi: "Ronaldo è il Pallone d'Oro e pensa di avere il diritto di fare tutto"

Intervistato nel post partita, il capitano della Roma ha commentato così il battibecco con il fenomeno di Madeira...

" Lasciamo perdere quello che succede in campo. Avevamo buttato due volte la palla fuori noi, lui invece l’ha giocata. Potevamo ripartire nel primo tempo con Kolarov e l’abbiamo buttata fuori perché siamo questi. Poi lui è il Pallone d’oro e pensa che ha il diritto di fare tutto quello che ha fatto. Anche io dico e faccio tante stupidaggini in campo, rimangono lì". "

