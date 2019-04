C’è un vecchio detto, risalente ai gloriosi anni ’90 del pallone italico, che recita più o meno così: “sì, segna, ma qui da noi sarebbe diverso”. Una frase che abbiamo detto o sentito dire davvero tutti, dai bar alle trasmissioni sportive, dai microfoni aperti e alle pagine web e dei quotidiani.

Qualcuno ci aveva provato anche con Cristiano Ronaldo, da sabato pomeriggio ufficialmente uomo dei record.

Già perché dopo Premier League e Liga, Cristiano ha vinto anche in Italia. Il suo primo Scudetto – l’ottavo consecutivo di una Juventus fuori portata per tutte – fa di lui il primo calciatore di sempre ad aver portato via il titolo in quelli che sono i tre principali Paesi, piaccia o no, dove fare calcio: Inghilterra, Spagna e Italia.

Un traguardo storico. In questo particolare momento probabilmente più semplice da raggiungere rispetto al passato, ma che consegna a CR7 l’ennesimo riconoscimento della carriera; e non leva di certo i meriti del portoghese nell’essersi ambientato così rapidamente dentro una realtà come la Juventus.

Qualcuno lo dava, visto le qualità, per scontato. Ma alla fine non è mai così; nemmeno se di cognome fai Ronaldo.

Persino il portoghese infatti ha avuto bisogno di un minimo di ambientazione e la sua stagione non è iniziata nel più brillante dei modi. Ronaldo ha impiegato tre giornate per andare in gol. Un’eternità, per uno come lui. Chievo, Lazio e Parma, vittime della Juventus, non erano state infatti terreno di caccia per Cristiano, che tra qualche clamorosa occasione fallita e un generale ambientamento ancora da comprendere, era andato a secco nei primi 270 minuti di Serie A. Un’eternità, per uno da 40 gol a stagione.

Sassuolo, la prima gioia italiana

C’è voluto il Sassuolo – allo Stadium – per regalare a Ronaldo la prima gioia. Anzi, le prime due; con la doppietta che di fatto ha aperto ufficialmente il suo capitolo nella classifica dei marcatori. “Una liberazione”, fu definita da più parti. Già perché per uno che si presentava coi numeri visti nella Liga, l’attesa – sia per l’ambiente che per lui stesso – era stata fin troppo lunga.

Cristiano Ronaldo festeggia dopo il gol realizzato nella partita tra Juventus e Sassuolo, Serie A 2018-19Getty Images

La prima partita chiave: tre assist, bye-bye Napoli

La prima vera partita chiave del capitolo ‘Ronaldo in Italia’ è però ascrivibile alla settima giornata, quando il Napoli – all’epoca concorrente diretto dei bianconeri, almeno per l’opinione pubblica – si presenta allo Stadium. In questo match la Juventus scopre il Ronaldo anche in grado di essere uomo squadra. I bianconeri infatti si impongono per 3-1 e il portoghese, pur senza andare in gol, sforna tutti e 3 gli assist che stendono i campani, lasciando da subito evidente un dato di fatto: in Italia, ci sarà poco da fare.

Cristiano Ronaldo durante Juventus-Napoli 2018Getty Images

Nel segno del 7

Un successo che alleggerisce, in un certo senso, anche lo stesso Ronaldo, che da lì in poi andrà praticamente sempre in gol: 7 reti nelle 7 giornate successive ad eccezione della vittoria col Cagliari. Tra queste, le più pregiate, nel delicato successo di Empoli, dove la Juve fatica più del previsto ma la risolve proprio grazie a una doppietta di Cristiano; e nel sigillo a San Siro col Milan, il primo in uno stadio che con lui era stato sostanzialmente sempre piuttosto ostile (oltre che avaro di gioie).

L'esultanza di Cristiano Ronaldo, Milan-Juventus, Serie A 2018-2019Getty Images

Torino e Lazio, uomo dei rigori pesanti

Ci sono poi altri due picchi importanti per il successo della Juventus e la stagione di Ronaldo. E arrivano entrambi dal dischetto. Il primo è nel derby del 15 dicembre, quando la Juventus passa solo di misura e lo fa dagli 11 metri con un Ronaldo meno freddo del solito: il rigore non è impeccabile ma potente; e Ichazo sfiora il colpaccio. Finisce con una mezza spallata provocatoria del portoghese al secondo portiere del Torino, quasi a voler legittimare fisicamente, da esemplare Alfa, il suo territorio.

Cristiano Ronaldo, Salvador Ichazo, Torino-Juventus, Serie A 2018-19Getty Images

E poi, sempre dal dischetto, in una delle vittorie più emblematiche della stagione bianconera: il 2-1 di Roma, contro la Lazio. Una partita in cui la Juve fu a lungo messa sotto e in cui creò poco, ma che come al solito trovò il modo di rigirare. Lo zampino di un rigore questa volta potente e senza paure a definitiva chiusura di ogni potenziale discorso per tutte le altre.

Madrid o Torino non cambia: ogni poco più di 3 reti, la firma è CR7

Il resto, è stato un girone di ritorno tutto in discesa, in cui lo stesso Ronaldo si è potuto permettere di tirare il fiato, consapevole che lo sprint della prima parte aveva già prodotto i risultati necessari per il trionfo in solitaria.

Della prima stagione italiana resta così un bottino di primo acchito più misero rispetto ai bagordi spagnoli, ma frutto anche di un approccio al calcio completamente differente. La Juventus di Allegri non crede nella stessa filosofia in cui Ronaldo era diventato il mito a Madrid. Un approccio più pragmatico e certamente meno spettacolare, ma il rapporto in fondo è ancora tutto lì. Anzi, è addirittura migliorato.

Nella sua ultima stagione al Real Madrid infatti, Ronaldo andò a referto in 26 dei 94 gol complessivi in Liga del Real Madrid. Una rete ogni 3.6, insomma, portava la sua firma. Dei 67 gol fin qui messi a segno dalla Juventus in Serie A, la firma Ronaldo è comparsa il 19 occasioni: con un gol ogni 3.5 di squadra, il rapporto non solo è ancora lì, ma è addirittura leggermente migliorato.

A dimostrazione che no, quel vecchio detto, per il fenomeno di Madeira, non vale proprio: segna e vince anche alle nostre latitudini. Come sempre fatto, del resto, in tutta la carriera.