"Se rimango alla Juventus il prossimo anno? Certo, al mille per cento". Cristiano Ronaldo risponde così ai microfoni di Dazn, nel postpartita di Juventus-Fiorentina che ha regalato l'ottavo scudetto consecutivo ai bianconeri, sgomberando il campo da qualsiasi dubbio riguardante il suo futuro. In settimana, infatti, subito dopo l'eliminazione della squadra di Allegri ai quarti di finale di Champions League per mano dell'Ajax, non erano mancate le voci secondo le quali l'avventura di CR7 avrebbe potuto concludersi già a giugno. Voci che, vista la reazione del fuoriclasse portoghese, risultano infondate.

"Il prossimo anno in Champions andrà meglio"

Ronaldo prosegue e non trattiene la soddisfazione per il suo primo scudetto: "Sono molto contento per questo titolo e per essere il primo giocatore della storia a vincere in tre campionati diversi (Premier League, Liga e Serie A, ndr). Il prossimo anno andrà meglio in Champions League. Alla prima stagione in Italia ho vinto scudetto e Supercoppa".