Cristiano Ronaldo si ripete: altra mancia da 20mila euro al resort che l'ha ospitato

Altro giro e altro soggiorno da sogno per Cristiano Ronaldo e famiglia in Grecia presso il resort di Costa Navarino "Royal Villa Methoni", un luogo da favolo da 8mila euro a notte. Nella lussuosa struttura ci sono piscina, palestra, sala per massaggi, un campo da golf e l'accesso privato alla spiaggia.

Anche quest'anno, proprio come aveva fatto l'anno scorso, CR7 ha voluto lasciare un bel ricordo di sé: 20mila euro di mancia per tutti i dipendenti del resort, in segno di ringraziamento per il trattamento ricevuto e per aver tenuto lontano i curiosi.

Il 2018 fu l'anno della visita di Andrea Agnelli per la firma del contratto di Cristiano Ronaldo con la Juventus; quest'anno invece è stato il turno di Maurizio Sarri, che ha voluto incontrare il portoghese per illustrargli il suo piano d'azione per la prossima stagione