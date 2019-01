Cristiano Ronaldo torna nel ciclone, un ex fiamma lo accusa: "Minacciata, è uno psicopatico"

Nuove accuse dall’Inghilterra per Cristiano Ronaldo. Il tabloid “The Sun”, nell’edizione odierna, riporta il racconto di Jasmine Lennard, 33enne modella e protagonista del Grande Fratello inglese con cui il fenomeno portoghese ha intrattenuto una relazione sentimentale una decina di anni fa, ai tempi della sua militanza nel Manchester United.

Nelle sue rivelazioni, la Lennard ricorda di aver conosciuto Ronaldo 10 anni fa, di essere rimasto in contatto con il campione della Juventus fino a 2 anni e mezzo fa e si è offerta spontaneamente di aiutare gli avvocati di Kathryn Mayorga, che sostiene di essere stata molestata a Las Vegas da CR7 nove anni fa.

L’ex fiamma di Ronaldo ha raccontato a degli amici, contattati dal The Sun, che recentemente ha avuto una telefonata di oltre un’ora con i legali della Mayorga e che presto ci sarà un nuovo incontro di persona nel quale approfondiranno i temi e le rivelazioni su Ronaldo, che nel ritratto della Lennard viene dipinto come uno psicopatico, che l’ha minacciata con foto pornografiche.

" Nessuno ha idea di chi sia veramente Ronaldo – ha ammesso in un’intervista al The Sun - Se avessero un mezzo indizio tutti rimarrebbero inorriditi. "

La Lennard sostiene di avere prove evidenti, in grado di danneggiare in maniera pesante la reputazione di Ronaldo. A degli amici ha raccontato: “Mi ha contattato continuamente negli ultimi 18 mesi ma gli ho risposto che non intendevo essere la sua amante. Io non ho paura di lui e sì, ho tenuto dentro tutti i suoi sporchi segreti per troppo tempo e ce ne sono molti. Ho le prove per farlo. Adesso ho deciso che farò di tutto per aiutare Kathryn Mayorga nella sua causa per stupro contro Cristiano Ronaldo. La gente non immagina di cosa sia capace: se sapesse solo la metà di quello proverebbe orrore”.