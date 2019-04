Cutrone: "Io e Piatek abbiamo dimostrato di poter giocare assieme"

" Crediamo alla Champions, è l'obiettivo di tutti e dobbiamo cercare di raggiungerlo. Vincere aiuta a vincere, speriamo di continuare così. Come squadra siamo sempre stati uniti. Sarebbe bellissimo giocare la Champions faremo di tutto per tornarci "

Patrick Cutrone ha parlato così in vista di Parma-Milan di sabato, altra tappa fondamentale nella corsa al quarto posto. "E' una partita importantissima per mantenerlo, in ogni gara l'atteggiamento viene prima di tutto se non è quello giusto rischi di perdere - ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport - Il rapporto con Piatek? Ho un bel rapporto con lui, abbiamo dimostrato che riusciamo a giocare insieme, per il resto è normale io faccio di tutto per convincere Gattuso. Sono contento di sentire i cori della curva quando entro voglio sempre dare il massimo e cerco di fare di tutto per segnare".

L'attaccante rossonero ha aggiunto che "mancano sempre meno gare, mancano sei finali che dobbiamo cercare di vincere - ha proseguito - Ogni giocatore vuole giocare mi impegnerò sempre. Abbiamo perso un po' di punti, però non abbiamo mai smesso di crederci. Speriamo di fare altri punti dopo la vittoria con la Lazio. Gattuso? Avere un allenatore che ha vinto tante coppe ci può solo aiutare dandoci consigli". Infine Cutrone ha parlato del caso Kessie-Bakayoko. "Se n'è parlato anche troppo, è un episodio che si chiude pensiamo a cosa è successo - ha concluso - Ha già parlato chi doveva parlare".