Cutrone lascia il ritiro del Milan e torna in Italia: trattativa avanzata con il Wolverhampton

La notizia è della notte italiana: Patrick Cutrone - a una passo dall'accordo con il Wolverhampton - ha lasciato prima del tempo l'allenamento con il Milan a Boston, e ora dagli Stati Uniti sta già tornando in Italia.

La trattativa con il club inglese è ormai in stato avanzato, l'ufficialità del suo trasferimento è questione di ore: inutile rimanere in ritiro con il resto della compagine rossonera.

I numeri di Cutrone

L'attaccante rossonero, 21 anni, lascia dunque i colori che l'hanno visto protagonista per 10 anni filati, tra settore giovanile e prima squadra: l'esordio in Serie A avviene nel 3-0 al Bologna del maggio del 2017, da allora il "Pungiglione" Cutrone ha messo insieme 89 presenze in due anni condite da 27 gol, spesso partendo dalla panchina. Gli arrivi di Higuain prima e di Piatek poi hanno però chiuso gli spazi al promettente ragazzo di Como che ora lascia l'Italia per volare in Inghilterra: Wolverhampton e Milan hanno raggiunto infatti un accordo economico sulla base di 16 milioni di sterline (18 milioni di euro). Un prezzo ritenuto troppo basso da tanti tifosi del Diavolo, che a Cutrone erano molto affezionati.