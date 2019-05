Da 0-2 a 2-2, il Sassuolo rimonta con Ferrari e Boga: Frosinone matematicamente in Serie B

Il Frosinone doveva per forza vincere per sperare ancora: così non è stato, con il 2-2 di Reggio Emilia che condanna la squadra di Marco Baroni alla retrocessione matematica in Serie B, con tre giornate d'anticipo. I ciociari, comunque, ci provano con un ottimo primo tempo e con le reti di Sammarco e Paganini. Nella ripresa, però, De Zerbi sistema il suo Sassuolo, tornando al 4-3-3 con gli inserimenti di Boga e Babacar. Mossa che cambia la partita, con i neroverdi che rimontano senza però riuscire a ribaltare la gara per centrare il 10° posto in classifica.

Cronaca

Terreno insidioso al Mapei Stadium, ma le due squadre non rinunciano a giocare. Si distende bene il Sassuolo con Berardi, Sensi va al tiro da dentro l'area ma Ariaudo respinge con il corpo. Dall'altra parte è preciso il Frosinone che trova il gol con Sammarco che fulmina Sensi e batte Consigli con un destro dal limite. C'è la risposta del Sassuolo, ma Sensi non arriva in tempo sul cross di Lirola, mentre Berardi coglie in pieno il palo dopo la palla rubata di Sensi su Sammarco. Ci prova anche Lirola, sugli sviluppi di un corner, ma il suo destro finisce non tanto lontano dal palo. Occhio agli spazi e per poco Pinamonti non firma il 2-0 in ripartenza sul corridoio di Valzania: dal corner ecco che arriva il raddoppio con il colpo di testa di Paganini. Nel recupero ci riprova Sensi, ma il suo sinistro finisce alto.

Paganini - Sassuolo-Frosinone - Serie A 2018/2019 - LaPresseLaPresse

Doppio cambio per De Zerbi dopo l'intervallo, con gli ingressi di Boga e Babacar per Lemos e Matri. Ciano intanto cerca il tris, ma calcia alto nonostante fosse libero sulla sinistra Beghetto. Ci prova poi Boga, ma il suo destro da fuori area non trova la porta di Sportiello. Il Sassuolo è comunque in crescita e prima Babacar si vede sbarrare la strada da Sportiello, poi è Ferrari a riaprire il match con un gol sugli sviluppi del corner. Al 78' arriva anche il pareggio con il perfetto inserimento di Boga sll'assist di Lirola. Nel finale arriva il gol del neo entrato Dionisi, ma il suo pallonetto su Consigli è da annullare per fuorigioco. Su questa azione si spegne il sogno del Frosinone che retrocede in B.

La statistica

15 - Il paradosso della stagione del Frosinone: per i ciociari, quello di Reggio Emilia, è il punto n° 15 in trasferta. Non un bottino stratosferico, ma il Frosinone ne ha conquistati diversi in più, fuori dalle mura amiche, rispetto agli avversari. A retrocedere è però la squadra di Baroni...

Il Tweet

Inter, cosa fare con Pinamonti in estate?

Il migliore

Jérémie BOGA - Il suo ingresso in campo cambia la partita, ma soprattutto regala soluzioni offesive in più alla squadra di De Zerbi. Suo, tra l'altro, il gol che vale il 2-2 finale.

Il peggiore

Alessandro MATRI - Prova a lottare contro la difesa del Frosinone, ma non riesce ad essere pericoloso. Fatica anche a scambiare palla con i compagni di squadra.

Tabellino

Sassuolo-Frosinone 2-2

Sassuolo (3-5-2): Consigli; Demiral, Lemos (46' Boga), GM Ferrari; Lirola, Sensi (80' Locatelli), Magnanelli, Bourabia, Rogério; Berardi, Matri (46' Babacar). All. Roberto De Zerbi

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Brighenti; Paganini, Cassata (70' Chibsah), Sammarco, Valzania, Beghetto; Ciano (70' D.Ciofani), Pinamonti (82' Dionisi). All. Marco Baroni

Marcatori: 8' Sammarco (F), 36' Paganini (F); 66' GM Ferrari (S), 78' Boga (S)

Arbitro: Antonio Giua della sezione di Olbia

Ammoniti: 23' Sammarco, 44' Brighenti, 57' Bourabia, 80' Locatelli, 87' Sportiello

Espulsi: nessuno