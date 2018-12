Da 0 a 10, il Pagellone della 18a giornata di Serie A: Zaniolo magico, intollerabili i buu razzisti

Voto 10... A Nicolò Zaniolo e al suo coraggio

La prima firma in A è una firma d'autore. Nicolò Zaniolo, classe 1999, contro il Sassuolo ha dimostrato ancora una volta di avere quel tocco di magia tipico dei fuoriclasse. Una rete coraggiosa. In soli quattro mesi si è preso Roma e la Roma, facendo dimenticare Nainggolan e deludendo i più nostalgici. Un giovane geniale, umile, concentrato, determinato. Il club giallorosso potrebbe aver fatto un affare.

Voto 9... All'Atalanta di Duvan e Gasperini, capace di fermare la Juve

Seconda squadra a fermare la Juventus in questo campionato, la prima in trasferta. L'Atalanta per la terza stagione consecutiva pareggia 2-2 contro i bianconeri a Bergamo. Prestazione eccellente, impreziosita dalla prova di un Duvan Zapata in formato stellare. Gasperini gongola: l'Atalanta è viva e crede nell'Europa.

Voto 8... A Quaglia-gol e al suo fil-otto

Otto gare di fila in gol. Un fil-otto impressonante, che ne certifica l'eterna freschezza. Fabio Quagliarella è un giocatore eterno. E con il tacco al volo messo a segno contro il Chievo conferma il suo stato di grazia. Implacabile.

Voto 7... Al carattere di un'Inter targata Lautaro

Un'Inter decisa, che voleva vincere. Un'Inter che non teme nessuno. La vittoria sul Napoli premia le scelte di Spalletti e la sua vena. E premia anche le qualità di una rosa importante, che forse deve soltanto credere di più in se stessa.

Voto 6... A Torino e Samp, sempre in agguato

3-0 all'Empoli e 2-0 al Chievo. Prassi archiviata. Torino e Sampdoria, ormai in zona Europa, con il giusto spirito. Due squadre orchestrate per mettere in difficoltà chiunque. Due formazioni che sono molto di più di due semplici mine vaganti.

Voto 5... Alla mentalità del Napoli

Andato a Milano per non prenderle? Non si capisce. Sicuramente remissivo, lento, non convinto. Un Napoli che al Giuseppe Meazza è crollato e ha dovuto ammettere ancora una volta i propri limiti. Non si può giocare in questo modo un big match, non è ammissibile tanta indulgenza.

Voto 4... Al Milan che non trova più la porta

Quattro, come le gare di fila in campionato senza segnare. Un Milan spuntato e poco pericoloso, anche contro il Frosinone. Un Milan in costante crisi d'identità. Un Milan che non ingrana e rischia di perdersi l'Europa anche nella prossima stagione. Higuain irriconoscibile, nessun leader, tanta confusione. Cosa succede?

Voto 3... Alla difesa del Sassuolo

Bucata tre volte dalla Roma e sempre in affanno. Il Sassuolo deve tener presente che per salvarsi bisogna crescere in fase difensiva. Black-out del genere non sono ammessi.

Voto 2... Alla prestazione di Vitor Hugo

Una delle peggiori prestazioni individuali stagionali. Due come gli errori madornali commessi. Due "macchie" clamorose in una partita giocata malissimo. Vitor Hugo ha palesato ogni suo limite contro il Parma, rendendosi chiaro responsabile del ko della Viola. Perso Inglese in occasione del gol e poi l'espulsione. Disastro.

Voto 1... Al Bologna di Pippo Inzaghi, in picchiata totale

Un disastro. Terz'ultimo posto solitario, senza speranze e con una stagione intera davanti. Il Bologna perde ancora e ora perde anche il suo mister. Momentaccio.

Voto 0... Agli ululati razzisti in Inter-Napoli

Non se ne può più. C'è sempre modo di toccare il fondo. I "buuuu/ululati" razzisti in Inter-Napoli hanno deluso a 360 gradi. Siamo arrivati addirittura alle minacce di interrompere la partita. Incapacità cronica di gestire una partita.

