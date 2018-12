Da 0 a 10, il Pagellone della 19a giornata di Serie A: Atalanta da Champions, VAR senz'anima

Voto 10... Alla Juventus dei record e di un girone d'andata pauroso

53 punti nelle prime 19 giornate, frutto di 17 vittorie e due pareggi. 100 reti e record di punti in campionato nell'anno solare. Un primato indiscutibile e indiscusso. Contro una frizzante e coraggiosa Samdporia, i bianconeri hanno faticato più del previsto e, grazie anche all'aiuto della VAR che ha contribuito nella cancellazione del gol di Saponara, hanno conquistato l'ennesima vittoria. Ronaldo è capocannoniere con 14 reti e questa Juventus pare davvero non avere confini, rivali e limiti. Paurosa.

LEGGI ANCHE - Ronaldo-bis in mezzo alla VAR: la Juventus batte col brivido nel recupero la Sampdoria I Le pagelle di Juventus-Sampdoria 2-1

Video - Allegri: "I due rigori non c'erano, l'arbitro ha visto il VAR e ha fatto una scelta soggettiva" 01:42

Voto 9... All'Atalanta di Ilicic, Gomez e Zapata

Sei gol in trasferta e un nuovo primato anche per i bergamaschi: mai così tante reti in un girone d'andata. La banda di Gasperini si è messa a viaggiare sui ritmi delle prime e ha dato seguito all'ottimo pareggio contro la Juventus. Zapata, dominatore di questo dicembre con nove reti, Ilicic, finalmente recuperato, e Gomez, tornato ai suoi livelli, i tre moschettieri di un gruppo davvero valido. La zona Champions dista quattro punti...occhio alla Dea.

LEGGI ANCHE - Atalanta show al Mapei Stadium! Sassuolo schiantato 6-2 e tris di Ilicic in 32' che vale il 6° posto

Voto 8... A Keita Baldé, che si sta prendendo l'Inter

Un altro 1-0, dopo quello contro il Napoli. Stavolta la firma è quella di Keita, che si è ormai ritagliato il suo spazio nelle gerarchie di Spalletti (quattro gol degli ultimi nove dell'Inter in A). L'Empoli ci ha provato, ma l'Inter si è dimostrata superiore. Il terzo posto, con sette punti di vantaggio sulla quarta, pare blindato. Ottimo il girone d'andata dei nerazzurri.

LEGGI ANCHE - L'Inter vince ancora: 1-0 a Empoli grazie alla zampata di Keita I Le pagelle di Empoli-Inter 0-1: Keita decisivo, Joao Mario prezioso. Zajc merita più spazio

Video - Ancelotti: "Inter-Napoli? L'arbitro ha sbagliato a non interrompere la gara come da protocollo UEFA" 01:04

Video - Spalletti: "Il Meazza chiuso? Ci sta bene ma deve essere così in tutti gli stadi e contro tutti" 01:40

Voto 7... Alla Roma, ormai vicina alla zona Champions

Cristante e Under bastano per espugnare il Tardini di Parma. In attesa di ritrovare la vena realizzativa di Dzeko, la Roma si gode un'altra vittoria e sale al sesto posto, a due sole lunghezze dalla Lazio quarta e a una dal Milan quinto. I giallorossi hanno tutte le qualità per rientrare nelle prime quattro posizioni. E ora a gennaio arriveranno anche un paio di rinforzi.

LEGGI ANCHE - La Roma passa a Parma e vola a -2 dalla Lazio: 0-2 con reti di Cristante e Under I Le pagelle di Parma-Roma 0-2: Under immarcabile, Cristante bomber, Biabiany flop

Cengiz Under, Roma, Serie A 2018-19LaPresse

Video - Di Francesco: "L'esonero? Ho pensato a Vasco Rossi e sono andato avanti per la mia strada" 01:05

Voto 6... A Gonzalo Higuain e al sorriso ritrovato del Milan

Un digiuno infinito. Quasi 900 minuti senza gol. Poi la liberazione e, sull'assist di Calhanoglu, la rete della vittoria contro la SPAL. Il Milan aveva bisogno del Pipita Higuain e dei tre punti, dopo un mese di dicembre da incubo, tra campionato e coppa. Donnarumma conferma, Suso (che salterà la Supercoppa) delusione. Ma per Gattuso contava ritrovare il suo centravanti argentino e interrompere la striscia di pareggi. Missioni compiute.

LEGGI ANCHE - Higuain torna al gol e il Milan esce dall'incubo: 2-1 in rimonta alla SPAL I Le pagelle di Milan-SPAL 2-1: Castillejo provvidenziale. Suso rosso pesante, salterà la Supercoppa

Video - Gattuso loda Higuain e sprona Donnarumma: "Meno tempo sui social, più lavoro in palestra" 01:55

Voto 5... Al Cagliari formato trasferta

Otto gare di fila senza successi e una prestazione, in uno scontro diretto, altamente insufficiente. A Udine uno dei peggiori Cagliari della stagione. Maran deve lavorare sulle enormi differenze di rendimento dei sardi in casa e fuori casa. E senza Pavoletti, tenuto a riposo, l'attacco pare inoffensivo. Urgono alternative.

LEGGI ANCHE - Le pagelle di Udinese-Cagliari 2-0: il migliore in campo è Pussetto, Barella stavolta non brilla

Voto 4... Alla preparazione della partita di De Zerbi

Quattro dei sei gol dell'Atalanta su ripartenza. Una difesa allo sbando, lasciata in preda ai contropiedi bergamaschi. De Zerbi stavolta ha colpe evidenti. Il Sassuolo ha perso male il suo spareggio per l'Europa con la Dea, palesando tutti i suoi limiti difensivi. Poca organizzazione, zero compattezza. Queste sono figure da evitare per una squadra che si pone sempre come possibile rivelazione.

LEGGI ANCHE - Le pagelle di Sassuolo-Atalanta 2-6: Ilicic e Gomez illuminano la scena, Duncan ultimo a mollare

Voto 3... Al "Cholito" Simeone e ai suoi continui errori

Il gol sbagliato nel primo tempo contro il Genoa ha del tragicomico. Giovanni Simeone, dopo un paio di partite decenti, è tornato a sprofondare nella sua stagione funesta. Disastroso in fase realizzativa, imprigionato nella propria mediocrità. E infatti a gennaio la Fiorentina prenderà una punta. Sarà per lui uno stimolo o la croce su un campionato che ne ha ridimensionato (fin qui) il valore?

LEGGI ANCHE - Le pagelle di Genoa-Fiorentina 0-0: Simeone non vede la porta, Milenkovic top player

Simeone - Genoa-Fiorentina - Serie A 2018/2019 - LaPresseLaPresse

Voto 2... Al Frosinone, senza cuore e senza idee

Evitiamo tanti giri di parole. Contro un bel Chievo abbiamo visto una squadra spenta, disattenta, quasi insignificante. Con queste prerogative la retrocessione arriverà inesorabile. Male, molto male il Frosinone di Baroni.

Voto 1... Alle continue, infinite, costanti lamentele di tutti

La Sampdoria che twitta con polemica al fischio finale del match contro la Juventus, la Lazio che tramite Tare attacca l'arbitraggio nella partita contro il Torino, le parole nelle scorse settimane di De Laurentiis, Cairo e Lotito. Un vortice inesauribile di proteste, incomprensioni, provocazioni. A rimetterci è tutto il movimento: folle aizzate, arbitri delegittimati, VAR contestata, accuse e sospetti. Torneremo mai a parlare di calcio?

Video - Giampaolo: "Il rigore per la Juve? Assurdo, non lo do nemmeno se viene giù Gesù Cristo a dirmelo" 01:50

Voto 0... Alla sensibilità della VAR

Giochiamo con le parole per esprimere un'amarezza generale. La VAR (strumento utile e ormai imprescindibile) toglie emozioni al gioco. Assunto ormai assodato, giusto o ingiusto che sia. Vedere una prodezza, come quella di Saponara allo Stadium, cancellata da un fuorigioco di rientro annebbia la passione. Attese spasmodiche per capire se un gol è buono o meno, terrore ad ogni corner, decisioni ritardate, a volte senza apparente motivazione. Abbiamo robotizzato lo sport più umano del mondo.

LEGGI ANCHE - Ronaldo "VAR? Lasciamo lavorare tranquilli gli arbitri", Allegri "Per lo Scudetto mancano 37 punti"