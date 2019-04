Da 0 a 10, il Pagellone della 34a giornata di Serie A: Torino e Atalanta fanno tremare le big

Voto 10...al Torino, che batte il Milan e ora ci crede

Erano 18 anni che i granata non battevano in casa il Milan. Un 2-0 meritato, che proietta la banda Mazzarri al sesto posto, proprio accanto ai rossoneri (ma davanti per gli scontri diretti a favore), a sole tre lunghezze dalla zona Champions. Sirigu, Ansaldi, Izzo, Nkoulou, Belotti, Rincon: una prova corale strepitosa di una squadra che ora non si pone limiti. Il derby con la Juventus ci dirà davvero quali sono le ambizioni di questo grande Toro. Intanto, complimenti per il fantastico campionato disputato finora.

Le pagelle di Torino-Milan 2-0: Berenguer uomo ovunque, Suso stecca ancora

La disperazione di Hakan Cahlanoglu, Torino-Milan, LaPresseLaPresse

Voto 9...all'Atalanta, che vola in alto senza sentire la pressione

Dopo un bombardamento lungo 80 minuti, il rigore che ha sbloccato la partita e il 2-0 di Pasalic che ha sigillato il risultato finale. La Dea vince ancora, si issa da sola al quarto posto e prosegue la sua settimana d'oro. Napoli, Fiorentina in Coppa e Udinese le tre vittime della superba Atalanta del "santone" Gasperini. Una formazione che viaggia su ritmi sconosciuti a questo campionato e che continua ad incantare. Pare impresa ardua trovare qualcuno che sia in grado di fermare il sogno di questi ragazzi.

Le pagelle di Atalanta-Udinese 2-0: Gomez incanta, Musso non basta

Atalanta-Udinese - Serie A 2018-2019 - ImagoImago

Voto 8...alla Roma, che zitta zitta...

3-0 sul Cagliari, continuità e sorrisi. La Roma è lì, pronta al rush finale, consapevole che nella bagarre per la zona Champions è quella che dispone del valore medio della rosa migliore. Ranieri ha dato stabilità, la squadra si è compattata e ora ha il calendario dalla sua: Genoa, Juventus, Sassuolo e Parma. Potrebbero anche arrivare 12 punti. E con 12 punti, la probabilità di chiudere nelle prime quattro è altissima.

Le pagelle di Roma-Cagliari 3-0: bene Pastore, Kluivert e El Shaarawy. Dzeko impreciso

2019, Federico Fazio abbraccia Lorenzo Pellegrini per il gol segnato al Cagliari, Roma-Cagliari, Serie A, LaPresseLaPresse

Voto 7...al Bologna, ormai salvo grazie a un super girone di ritorno

3-1 nello scontro diretto all'Empoli e tanti saluti. Tra marzo e aprile il Bologna ha cambiato letteralmente marcia, ha disintegrato chiunque sia passato dal Dall'Ara e ha trovato il margine per poter blindare una salvezza che un paio di mesi fa non era cosí scontata. Merito di Sinisa Mihajlovic, di un Orsolini formato Nazionale e di un gruppo che ha maturato fiducia e sicurezza. Gran bel Bologna quello di questo finale di stagione.

Le pagelle di Bologna-Empoli 3-1: Sansone, Soriano, Orsolini, la qualità paga

Chievo-Parma, Serie A 2018-2019: da sinistra Emanuel Vignato (Chievo) e Bruno Alves (Parma) (LaPresse)LaPresse

Voto 6...a Emanuel Vignato, unica nota lieta del Chievo

Dopo il gol alla Lazio, un'altra ottima prova contro il Parma. Questo ragazzo classe 2000 sta sfruttando meravigliosamente la chance concessa da Di Carlo e dalla stagione funesta di un Chievo giá retrocesso. Si é messo in mostra Vignato, candidandosi anche per una convocazione al prossimo Mondiale Under 20. Bravo, bravo.

Le pagelle di Chievo-Parma 1-1: Vignato dal piede sopraffino, Gervinho fumoso

Bernardeschi in azione con la maglia della JuventusEurosport

Voto 5...al 2019 di Federico Bernardeschi

Zero gol in campionato da gennaio ad oggi. Anche contro l'Inter una prestazione incolore. Escludendo la prova monstre al ritorno contro l'Atletico Madrid, il 2019 di Federico Bernardeschi dá adito a qualche perplessitá. Puó un giocatore del suo livello segnare solo tre reti in quasi 40 presenze stagionali? La sterilitá in zona gol é casuale o dovuta a qualche limite? Domande che prevedono risposte in tempi più lunghi, ma nel complesso il girone di ritorno di Bernardeschi ha avuto pochissimi alti e troppi bassi.

Le pagelle di Inter-Juventus 1-1: Ronaldo e Nainggolan, che gol e che spettacolo

Sampdoria-Lazio, il gol di Caicedo - 2019LaPresse

Voto 4...al finale di campionato della Samp

Altro ko interno, stavolta contro al Lazio. Il successo nel derby contro il Genoa pare un episodio sporadico in mezzo alle sconfitte con Roma, Torino, Bologna e biancocelesti, appunto. La Sampdoria ha perso smalto e volontá, afflosciando il suo campionato sul piú bello. Metá classifica serena, ben davanti ai concittadini rossoblú. Il girone d'andata dei blucerchiati, peró, poteva far presagire qualcosina in piú.

Le pagelle di Sampdoria-Lazio 1-2: Caicedo incontenibile, disastrosi Colley e Defrel

Voto 3...all'Udinese, stritolata a Bergamo

Quattro punti di vantaggio sulla zona retrocessione, ma una prova troppo timida e arrendevole a Bergamo contro l'Atalanta. Sono Inter, Frosinone, SPAL e Cagliari i prossimi avversari dell'Udinese. Un cammino non troppo tortuoso, per una salvezza comunque sofferta. Tudor dovrá ricaricare le pile ad alcuni giocatori chiave. La matematica é lontana, il giudizio finale vicino. L'Udinese non dovrà impaurirsi, per non rischiare brutte sorprese.

Bologna-Empoli - Gol di SorianoLaPresse

Voto 2...all'Empoli, che ha un piede in B

Un altro ko in uno scontro diretto. Altri tre gol subiti. L'Empoli rimane terz'ultimo e inizia a tremare. Fiorentina, Sampdoria, Torino e Inter: il calendario pare infernale. I toscani, sempre prigionieri di una fase difensiva imbarazzante, dovranno tirare fuori qualcosa di veramente speciale per mantenere la categoria. In questo momento i piedi sono piú in B che in A.

Voto 1...al Milan, crollato fisicamente e mentalmente

Il Milan di Gattuso occupa attualmente la settima posizione della classifica. Paradossale, se solo torniamo con il pensiero indietro di un mese. Squadra crollata, fisicamente e mentalmente (vedi Romagnoli). I rossoneri dalla loro hanno un calendario abbastanza agevole e gli scontri diretti a favore con Roma e Atalanta. Urge uno scossone importante, la situazione sembra veramente ai confini del drammatico. Troverá la forza il Milan di reagire e di riprendersi il quarto posto?

Federico Chiesa - Fiorentina-Sassuolo - Serie A 2018-2019 - Getty ImagesGetty Images

Voto 0...alla Fiorentina, undicesima e senza stimoli

Tifoseria furibonda, squadra disunita, Montella tormentato, fuori dalla Coppa Italia e undicesima in campionato, con gli stessi punti del Cagliari. La Fiorentina, che non sa piú vincere in casa, viene sconfitta anche dal Sassuolo e certifica la negativitá della sua stagione. I viola si sono persi e non hanno saputo sfruttare il talento di alcuni propri giocatori. Senza stimoli, senza idee, senza cattiveria. In questo modo non si onora nemmeno la maglia.

Le pagelle di Fiorentina-Sassuolo 0-1: 3° rigore parato ad aprile da Consigli; flop Edimilson