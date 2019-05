Da 0 a 10, il Pagellone della 35a giornata di Serie A: la Dea corre, imbarazzo Bakayoko e Fiorentina

Voto 10…a un’Atalanta incontenibile

Un’altra vittoria, stavolta sul campo dell’avversaria che si troverá di fronte in finale di Coppa Italia. Atalanta no limits. La Champions è molto di piú che un semplice sogno. Ora è davvero a portata. Genoa, Juventus e Sassuolo gli ultimi tre gradini verso il paradiso d'Europa. Ci credono tutti: Percassi, Gasperini, i ragazzi nerazzurri, Bergamo tutta. 71 gol fatti e 62 punti conquistati finora. A prescindere da come andrà a finire, resta una stagione pazzesca.

Le pagelle di Lazio-Atalanta 1-3: Wallace disastroso, Immobile non si vede. Gomez a tutto campo

Duvan Zapata esulta insieme a Timothy Castagne, Lazio-Atalanta, Getty ImagesGetty Images

Voto 9… a Dragowski, il muro polacco

Ancora un match chiuso in doppia cifra di parate. Dopo la prova monstre contro l’Atalanta, un’altra prestazione surreale, impreziosita dalla super parata su Vlahovic. Bartlomiej Dragowski, ventunenne portiere polacco dell’Empoli (in prestito dalla Fiorentina) si sta rivelando una delle piú belle sorprese di questo finale di stagione. Andreazzoli se lo gode, sapendo di avere un jolly determinante per giocarsi fino alla fine la permanenza in Serie A.

Le pagelle di Empoli-Fiorentina 1-0. Dragowski mostruoso, Farias decisivo

Bartlomiej DragowskiGetty Images

Voto 8…alla SPAL, salva in scioltezza

0-4 a Verona contro il Chievo. La miglior vittoria esterna della propria storia in Serie A. Decimo posto accanto al Sassuolo, a quota 42 punti, matematicamente salva con tre giornate d'anticipo. Eccellente il girone di ritorno della SPAL, che si gode la sua splendida stagione e puó giocarsi senza ansia e a viso aperto il finale di campionato. Applausi per Semplici e per una societá che ha ampiamente dimostrato di meritare la categoria.

Le pagelle di Chievo-SPAL 0-4: Felipe e Kurtic sugli scudi, eterno Floccari

Festa SPALLaPresse

Voto 7…al Milan e a Gattuso, che restano in corsa

Non molla il Milan di Gattuso. Soffrendo, a lungo in inferioritá numerica per l'espulsione di Paquetá, falcidiato dagli infortuni. Eppure nel Monday Night contro il Bologna arrivano tre punti. Tre punti pesanti e che tengono il Milan a soli tre punti di distanza dal quarto posto occupato dall'Atalanta. Ora la decisiva trasferta di Firenze, per una squadra in debito d'ossigeno da tempo, ma che non vuole certo abdicare.

Le pagelle di Milan-Bologna 2-1: si rivede Suso, sorpresa José Mauri. Bakayoko voto 0!

Suso - Milan-Bologna - Serie A 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

Voto 6…a un’Inter che va avanti a piccoli passi

Un altro punticino. Dal bianconero della Juventus al bianconero dell'Udinese, l'Inter perde altro terreno nei confronti delle inseguitrici, ma effettua anche un altro piccolo passo verso la zona Champions. Una marcia lenta, che infastidisce parte della tifoseria, ma che pare ideale per raggiungere l'obiettivo. Ora serve una vittora con il fanalino di coda Chievo. Giocare di lunedí sera, sapendo giá tutti i risultati delle rivali, potrebbe non essere cosí "leggero".

Le pagelle di Udinese-Inter 0-0: Musso decisivo, Lautaro e Pussetto non pungono

Lautaro Martinez - Udinese-Inter - Serie A 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

Voto 5…alla Roma, che si fa riprendere nel finale

Che spreco! La Roma era riuscita ad indirizzare nel verso giusto la partita di Genova, ma proprio nel finale è stata raggiunta da Romero. Un gol sugli sviluppi da corner, in una sfida cruciale per rimanere sulla scia dell’Atalanta. “Non è ancora finita”, ha tuonato Ranieri a fine partita. Ma il rigore parato da Mirante, a tempo praticamente scaduto , su Sanabria ha un sapore comunque amaro. Alla Roma potrebbero anche non bastare tre vittorie nelle ultime tre. Nove punti e poi vediamo, questo il diktat del gruppo giallorosso.

Le pagelle di Genoa-Roma 1-1: super Radu, bene El Sharaawy e Romero

La disperazione di Lorenzo Pellegrini, Genoa-Roma, Serie A 2018-2019, Getty ImagesGetty Images

Voto 4… al Frosinone, mai davvero in corsa per rimanere in Serie A

Stavolta la retrocessione è arrivata con tre turni ancora da giocare. Nel 2016/17 era giunta alla penultima giornata. Il Frosinone ha alzato bandiera bianca e, avanti di due gol a Sassuolo, ha subito l'ennesima rimonta stagionale. Una squadra tecnicamente di basso livello per la Serie A, che non é quasi mai stata davvero in corsa per la salvezza. Su e giú dalla B, esattamente come due stagioni fa. Servirá da lezione per la prossima volta?

Le pagelle di Sassuolo-Frosinone 2-2: Boga guida la rimonta, male Matri e Rogerio

Boga - Sassuolo-Frosinone - Serie A 2018/2019 - LaPresseLaPresse

Voto 3… al Chievo, che lancia i giovani solo adesso

Unica squadra del campionato a schierare almeno quattro giocatori nati dopo il primo gennaio 2000. Peccato che questo improvviso slancio di gioventú sia arrivato a stagione giá compromessa. Emanuel Vignato si è messo in luce e ha diversi ammiratori, ad esempio. Ma la politica del Chievo non é mai stata quella di valorizzare il proprio (seppur ottimo) settore giovanile. E in questo campionato, ha pagato l'assemblamento di un gruppo demotivato, attempato e subito in difficoltá. La retrocessione deve fare riflettere. I giovani si possono far giocare anche quando c'é in palio qualcosa.

Omar Colley e Joaquin Correa - Sampdoria-Lazio Serie A 2018-19Getty Images

Voto 2… alle ultime due partite di Omar Colley

Disastroso contro la Lazio, recidivo contro il Parma. Il finale di campionato del difensore della Sampdoria rischia di cancellare tutte le buone prestazioni accumulate in precedenza. Due passi falsi in successione per il difensore gambiano di 26 anni, che ora dovrá anche scontare la squalifica per l'espulsione rimediata al Tardini.

Le pagelle di Parma-Sampdoria 3-3: Quagliarella inarrestabile, doppietta e 25° gol; disastro Colley

Vincenzo Montella dà indicazioni in panchina sotto la pioggia battente, Fiorentina-Bologna, Getty ImagesGetty Images

Voto 1… alla Fiorentina, a Veretout e a Montella: crollo verticale

Un altro ko. La Fiorentina si é totalmente persa. Un punto conquistato in quattro gare con Montella in panchina. Milenkovic e Veretout (espulso per proteste) stanno giá pensando ad altro, gli attaccanti non segnano da un mese, la classifica piange (tredicesimo posto). Un crollo verticale e un finale amaro per un club che ha bisogno di una rifondazione.

Tiemoué BakayokoTwitter

Voto 0…a Bakayoko e al suo atteggiamento da dilettante

"Fuck-off man". Questo il labiale del centrocampista francese al momento del diverbio con Gennaro Gattuso, che lo aveva rimproverato di essere troppo lento nel prepararsi per entrare. Una reazione eccessiva e difficile da giustificare, per un giocatore giá richiamato in settimana per essersi presentato in ritardo agli allenamenti. Bakayoko non ha accettato la panchina che gli ha riservato il suo allenatore e non si é comportato da professionista. La sua avventura al Milan pare agli sgoccioli. Male, male.

