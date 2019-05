Da 0 a 10, il Pagellone della 36a giornata di Serie A: gran Bologna, il Milan c'è, disastro Genoa

Voto 10...al Bologna, che vince ancora e ora punta la top-10

4-1 nel derby emiliano con il Parma, altra prestazione spumeggiante e salvezza a un passo. Sinisa Mihajlovic si gode il suo Bologna, che ha disputato un girone di ritorno eccezionale e che ora punta alla top-10 del campionato. Orsolini scatenato, Pulgar leader, squadra che gioca bene, che diverte e che attacca sempre. Una rimonta splendida e una permanenza in A quasi matematica, per una squadra che ora non teme nessuno. Lazio e Napoli le prossime due avversarie: "nessuna paura" il motto dei rossoblù.

La gioia di Florenzi dopo il gol - Roma-Juventus Serie A 2018-19LaPresse

Voto 9...alla Roma, a Mirante, a Florenzi, a Ranieri

La Roma non molla. Dopo un primo tempo in sofferenza, tenuta a galla da uno strepitoso Mirante, la formazione giallorossa é venuta fuori nella ripresa e ha sconfitto la Juventus, grazie ad una maggior motivazione. Florenzi ha risposto sul campo al diverbio con Ronaldo, Ranieri ha mantenuto la parola. La Roma se la giocherá fino alla fine. Serve un mezzo miracolo per chiudere tra le prime quattro, ma mai dire mai.

Atalanta Getty Images

Voto 8...all'Atalanta, padrona del proprio destino

Meno brillante rispetto al solito, ma vincente. L'Atalanta batte anche il Genoa e si mantiene al quarto posto anche a due giornate dal termine del campionato, con tre punti di vantaggio su Milan e Roma. Ai bergamaschi servono quattro punti tra Juventus e Sassuolo per qualificarsi alla prossima Champions League. Un'impresa epica a un passo per una formazione che vuole continuare a sognare. La Dea é padrona del proprio destino.

L'esultanza di Hakan Calhanoglu - Fiorentina-Milan Serie A 2018-19LaPresse

Voto 7...al Milan, che vince a Firenze e ci crede

Con il minimo scarto, tre punti che valgono ora. La rete di Calhanoglu regala al Milan la vittoria al Franchi di Firenze e mantiene vive le speranze di rimonta sull'Atalanta. Gattuso é carico, la squadra lo segue: ora serve una vittoria della Juventus contro la Dea per guadagnarsi il quarto posto. Sei punti con Frosinone e SPAL e vediamo che succede. Non é cosí impossibile come poteva sembrare soltanto due settimane fa.

Perisic - Inter-Chievo - Serie A 2018-2019 - LaPresseLaPresse

Voto 6...all'Inter, che batte il Chievo ed è più tranquilla

Un 2-0 che vale molto, pur contro l'ultima in classifica, retrocesse da diverse settimane. L'Inter sgomita e grazie a Politano e Perisic torna al terzo posto e quasi blinda la qualificazione alla prossima Champions. Il calendario dice Napoli ed Empoli. I calcoli che bastano tre punti in due partite. Spalletti, apparso abbastanza cupo visto il possibile arrivo di Conte, ha quasi raggiunto la sua missione.

Voto 5...alla Juventus, in vacanza da tempo

Polemiche sempre accese. La Juventus perde a Roma e, dopo i pareggi con Inter e Torino, regala altri punti utili alle rincorse europee delle varie squadre in corsa. Una colpa? No. Semplicemente i bianconeri sono in vacanza da circa un mese e non giocano con la concentrazione e la determinazione vista nella prima parte del campionato. Senza obiettivi reali, é dura per chiunque rendere al meglio. Soprattutto in uno sport dove la "testa" la fa sempre da padrone.

Il gol di Farias - Sampdoria-Empoli Serie A 2018-19Getty Images

Voto 4...a Sampdoria-Empoli, partita che lascia molti dubbi

Con il Genoa sconfitto dall'Atalanta, sembrava un risultato scritto. Vittoria toscana e magari un gol di Quagliarella, giusto per avvicinarsi al titolo di capocannoniere. Così è stato e lungi da noi togliere meriti alla squadra di Andreazzoli. Una partita comunque strana, tra una squadra che ha fatto di tutto per vincere e una che ha fatto poco per non perdere. Le altre considerazioni le lasciamo ai maligni.

Mehdi Bourabia esulta e viene espulso in Torino-SassuoloGetty Images

Voto 3...a chi si toglie la maglietta dopo un gol

Non vogliamo puntare il dito su Bourabia del Sassuolo, che ha esultato alla Ravanelli e si é guadagnato una seconda ammonizione e conseguente espulsione. Ma se il regolamento prevede il cartellino giallo in caso di "eccessiva esultanza", perché incorrere in una sanzione così evitabile. È davvero neccesario togliersi la maglietta? Domanda banale, che torna sempre di moda.

Prandelli - GenoaGetty Images

Voto 2... a Cesare Prandelli e al suo molle Genoa

Ahia. Si mette male. L'Empoli é a meno uno. Il Genoa è scarico e il rigore sbagliato da Sanabria al 93' contro la Roma rischia di costare caro. Cagliari in caso e Fiorentina fuori. Urgono punti per Prandelli (contestato dalla tifoseria) e i suoi. Altrimenti l'incubo Serie B si materializza. 180 minuti di passione per il Grifone.

Vincenzo Montella - Fiorentina - 2019Eurosport

Voto 1...a Vincenzo Montella e al suo ritorno a Firenze

Sei partite in tutte le competizioni, cinque sconfitte, un pareggio e solo due gol fatti. Questo il grande impatto di Montella a Firenze. Ko anche contro il Milan e non ancora salva a due giornate dalla fine. La tifoseria si meritava di meglio. Fiorentina tra le peggiori squadre del girone di ritorno.

Voto 0...al Parma, nervoso, irriconoscibile e a serio rischio retrocessione

Non bastassero i quattro gol subiti a Bologna, una classifica preoccupante, l'espulsione di Bruno Alves e un girone di ritorno imbarazzante, ci si mette il calendario. Fiorentina e Genoa, due squadre tutt'altro che tranquille, nelle ultime due giornate. Rischio di rovinare tutto proprio all'ultimo? Altissismi. Rischio di riscendere in Serie B? Abbastanza alti. Il Parma ha scherzato col fuoco e ora rischia di bruciarsi.

