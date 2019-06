Da Dybala a Douglas Costa: tutti quelli che aspettano Sarri per rilanciarsi alla Juventus

La nuova era in casa bianconera è ormai iniziata ed è ha già tempo di intavolare i classici discorsi sulla falsariga del “come cambia la Juventus con Maurizio Sarri?”. Cambierà, senza ombra di dubbio, ma potrà cambiare anche il destino di alcuni giocatori che al crepuscolo della gestione Allegri parevano a dir poco appannati oppure che per vicissitudini varie avevano cessato di brillare. Il tecnico di Figline Valdarno indosserà i pani del “valorizzatore” buono per rilanciare le loro carriere?

Dybala, l’agnello sacrificale

Da stellina indiscussa nonché oggetto del desiderio per mezza Europa ad attore non protagonista vittima di un’allarmante involuzione: l’agnello sacrificale dell’arrivo dell’alieno Cristiano Ronaldo alla Juventus è stata soprattutto la Joya Paulo Dybala, “costretto” a giostrare molto più lontano dalla porta e via via sempre meno in fiducia come testimoniano i numeri della sua ultima stagione. Maurizio Sarri esalterà le sue doti come già fatto, a suo tempo, con Insigne o Mertens? Mentre radiomercato continua ad accostarlo all’Inter nel quadro di un ipotetico scambio con Mauro Icardi, la suggestione rimane: l’eventualità che con Sarri possa rifiorire è lecita.

SERIE A PRESENZE RETI ASSIST 2017/2018 33 22 5 2018/2019 30 5 4

Paulo Dybala durante la partita di Champions League 2017-18 tra Juventus e BarcellonaGetty Images

Douglas Costa, il rebus

10 presenze da titolare tra tutte le competizioni stagionali: in mezzo, la squalifica per lo sputo a Federico Di Francesco, la miriade di infortuni muscolare e qualche problemino di troppo fuori dal campo. Quanto è mancato il miglior Douglas Costa alla Juventus nella fase decisiva della stagione! Al meglio delle sue potenzialità il brasiliano può essere un’arma letale per le difese avversarie, ma l’altissima predisposizione agli infortuni e un temperamento un po’ ondivago minano da sempre il suo rendimento. Anche il nome del classe 1990 è stato spesso e volentieri accostato al mercato in uscita, ma Sarri ne conosce troppo bene le qualità visto che le accelerazioni del brasiliano avevano spezzato le reni al suo Napoli in tempi non sospetti e dunque difficilmente vorrà liberarsene a cuor leggero.

SERIE A PRESENZE RETI ASSIST 2017/2018 31 4 12 2018/2019 17 1 0

Douglas CostaGetty Images

Rugani, il figlioccio

Sarri lo fece esordire, diciannovenne, in Serie B con la maglia dell’Empoli credendo ciecamente nel biondo e lungagnone difensore nativo di Lucca. Passato al piano superiore, Daniele Rugani alzò ulteriormente l’asticella dimostrando di essere ampiamente all’altezza della Serie A. 38 presenze, 3 gol e 0 ammonizioni: un ruolino che stregò la Juventus. Dopo quattro stagioni altalenanti all’ombra della BBC il classe 1994 intravede la fine dell’interminabile apprendistato in bottega: rinnovo in vista e, soprattutto, l’approdo a Torino del suo mentore. Compirà il salto di qualità definitivo? Le condizioni ci sono tutte, ma spetta a lui: deve limare lacune tecniche e di personalità per giostrare a questi siderali livelli.

SERIE A PRESENZE RETI ASSIST 2017/2018 22 2 2 2018/2019 15 2 0

Daniele RuganiImago

Gli altri personaggi in cerca d’autore

Parlando di giovani calciatori a caccia dell’ultimo step per la maturazione definitiva non si può prescindere da Federico Bernardeschi: il coetaneo di Rugani sotto l’egida di Allegri ha mostrato ottime cose ma è incappato in qualche pausa di troppo e soprattutto non è mai riuscito a graffiare davvero sottoporta. La cartina di tornasole del suo ultimo anno in bianconero è stata la fase cruciale della Champions: tanto devastante al ritorno contro l’Atletico, quanto impalpabile contro l’Ajax. Resta un elemento cardine per il futuro della Juventus e, di riflesso, una sfida intrigante per Sarri, chiamato a limarne le ultime imperfezioni. Tra le delusioni di stagione figurano anche gli esterni Cancelo e Alex Sandro: l'uno carente in fase difensivo, l'altro sensibilmente lontano dai suoi picchi. E poi in rosa campeggerebbe un certo Gonzalo Higuain...