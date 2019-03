Atalanta

A Zingonia Toloi sta recuperando dal problema all'adduttore e potrebbe già essere disponibile per la trasferta di Parma. Lo sfortunato Marco Varnier, 20enne difensore in prestito dal Cittadella, è fuori dall'inizio della stagione per un intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore, ma potrebbe raccogliere qualche gettone in questa volata finale. I soliti ballottaggi riguardano la difesa (Toloi/Masiello e Djimsiti/Palomino) e la fascia sinistra con Gosens in leggero vantaggio su Castagne.

Indisponibili : Varnier

: Varnier Squalificati : nessuno

: nessuno Chi scalpita: oltre a Gosens, l'uomo che non ti aspetti in zona gol, c'è Gollini che tra i pali è pronto a soffiare il posto di Berisha.

Bologna

Mihajlovic vuole dare continuità alla pesante vittoria di Torino. Al posto di Lyanco potrebbe trovare spazio Helander al centro della difesa mentre in attacco si va verso la conferma del trio composto da Orsolini, Palacio e Sansone.

Indisponibili : Santander

: Santander Squalificati : Lyanco

: Lyanco Chi scalpita: Mattia Destro preme per un posto al centro dell'attacco con eventuale sacrificio di Orsolini e allargamento di Palacio. Attenzione anche alla variabile Dzemaili.

Video - Mihajlovic: "Mbaye? La prossima volta lo faccio menare, non lo vado a difendere" 00:36

Cagliari

Il Cagliari a Verona cerca punti per la tranquillità. L'infermeria si sta svuotando con il recuperato Cerri, Klavan e Pellegrini. C'è però un'assenza pesante, Pavoletti, mentre Despodov è in forte dubbio. Potrebbe esserci spazio per Cerri ma occhio anche all'opzione Joao Pedro con Barella, nell'inedito ruolo di trequartista.

Indisponibili : Castro

: Castro Squalificati : Pavoletti

: Pavoletti Chi scalpita: è corsa due per prendere il posto di Pavoletti, ma Cerri è favorito su Thereau. A centrocampo Birsa potrebbe riprendersi la titolarità contro la sua ex squadra.

Chievo

Il Chievo è disperato ma Di Carlo non ha intenzione di mollare. Dubbi in difesa con Andreolli e Jaroszynski favoriti su Bani e Rossettini, ma soprattutto in attacco: chi affiancherà Stepinski? Scalpita il reintrante, Sergio Pellissier.

Indisponibili: Seculin, Tomovic, Schelotto

Seculin, Tomovic, Schelotto Squalificati : nessuno

: nessuno Chi scalpita: Pellissier è rientrato dall'infortunio e vuole scalzare Meggiorini dal tandem d'attacco. Djordjevic potrebbe trovare spazio a gara in corso.

Empoli

Andreazzoli allo Stadium se la gioca con la speranza che la Juventus sia distratta dalla Champions o da un discorso Scudetto ormai in archivio. Maietta guida la difesa al posto di Silvestre e in attacco solo certezza: giocano Caputo e Farias.

Indisponibili: Antonelli, La Gumina

Antonelli, La Gumina Squalificati : Silvestre

: Silvestre Chi scalpita: sulla corsia mancina di centrocampo Pajac può essere preferito a Pasqual, ma anche il turco Ucan ha voglia di rimettersi in mostra.

Fiorentina

Cerca punti per l'Europa League la Fiorentina che contro il Toro deve rinunciare a Pezzella. Veretout rientra dalla squalifica ma il vero nodo è legato a Chiesa: avrà smaltito l'affaticamento che lo ha costretto ad abbandonare il ritiro della Nazionale? Non dovesse recuperare, Pioli dovrebbe proporre il tridente Mirallas-Simeone-Muriel.

Indisponibili: Pjaca

Pjaca Squalificati : Pezzella

: Pezzella Chi scalpita: Mirallas cerca minuti e conferme a svantaggio del Cholito Simeone.

La gioia di Kevin Mirallas, Fiorentina-Empoli, Serie A 2018-2019, Getty ImagesGetty Images

Frosinone

Match chiave per i ciociari contro la SPAL. Favorito Brighenti al posto di Goldaniga, mentre in attacco non è al meglio Pinamonti. Ciofani farà coppia con Ciano: dalla panchina Trotta.

Indisponibili: Gori

Gori Squalificati : Goldaniga

: Goldaniga Chi scalpita: Valzania, nazionale Under 21 in prestito dall'Atalanta, è pronto a soffiare il posto di Cassata a centrocampo.

Genoa

Prandelli, dopo la vittoria sulla Juve, a Udine potrebbe dare fiducia a Pereira e Rolon a svantaggio di Biraschi e Bessa. In attacco Sanabria e Kouamé, ma il primo non è inamovibile.

Indisponibili: Hiljemark

Hiljemark Squalificati : nessuno

: nessuno Chi scalpita: Pandev potrebbe essere preferito a Sanabria. Un'altra possibile sorpresa è Sturaro, a segno contro la Juventus.

La gioia di Sturaro e Pandev in Genoa-JuventusGetty Images

Inter

Match fondamentale per l'Inter, reduce dal successo nel derby, contro una diretta concorrente per un posto Champions. De Vrij ha lamentato un fastidio muscolare in nazionale (Miranda, invece, ha recuperato), mentre Asamoah dovrebbe spuntarla su Dalbert. Corsa contro il tempo per Nainggolan, mentre la vera tegola è giunta nelle ultime ore con l'infortunio al retto femorale della coscia destra di Lautaro Martinez, che starà fermo ai box due settimane. Ci sarà subito Icardi dal primo minuto?

Indisponibili : Vrsaljko, Nainggolan

: Vrsaljko, Nainggolan Squalificati : nessuno

: nessuno Chi scalpita: ovviamente Mauro Icardi che dovrebbe ritrovare posto tra i convocati e, senza Lautaro Martinez, potrebbe anche giocare dal primo minuto. Attenzione anche a Joao Mario che potrebbe scalzare Gagliardini.

Lautaro Martinez, Mauro Icardi sarà staffetta contro la Lazio? Getty ImagesGetty Images

Juventus

La Juve contro l'Empoli gioca tranquilla, il trittico di campionato è una preparazione alla Champions. Lo Scudetto è solo questione di tempo. Senza Ronaldo in attacco, Allegri dovrebbe schierare il tridente composto da Dybala, Kean e uno fra Bernardeschi e Mandzukic. In difesa Rugani farà riposare Chiellini.

Indisponibili : Douglas Costa, Cristiano Ronaldo, Cuadrado, Barzagli

: Douglas Costa, Cristiano Ronaldo, Cuadrado, Barzagli Squalificati :

: Chi scalpita: Spinazzola e Dybala ma soprattutto l'uomo del momento, Moise Kean. Il giovane azzurro vuole ancora una maglia da titolare e altri gol. Con il forfait di CR7 l'occasione è ghiotta.

Video - Il magic moment di Moise Kean: si è preso l'Italia, ora vuole conquistare la Juventus 01:37

Lazio

A San Siro Inzaghi si gioca molto e la gara d'andata è stata una dura lezione. Bastos e Marusic sono in pole su Luiz Felipe e Romulo. A centrocampo Luis Alberto dovrebbe essere preferito a Parolo.

Indisponibili : Lukaku

: Lukaku Squalificati : nessuno

: nessuno Chi scalpita: Correa sarà al fianco di Immobile per scardinare la difesa dell'Inter e fare uno scatto Champions. Caicedo arma in corso d'opera.

Milan

Dimenticare il derby è l'imperativo e in casa della Samp non sarà semplice. Rodriguez è tornato malconcio dalla nazionale, mentre Kessié rischia il posto dopo la scenata con Biglia.

Indisponibili : Bonaventura, Rodriguez

: Bonaventura, Rodriguez Squalificati : nessuno

: nessuno Chi scalpita: complice il guaio di Rodriguez, Conti è pronto a prendersi una maglia da titolare (in alternativa anche al posto di Calabria).

Andrea Conti, Milan, Getty ImagesGetty Images

Napoli

A Roma il Napoli è in emergenza. Insigne sta forzando ma è veramente improbabile che Ancelotti, possa averlo a disposizione mentre Meret si riprende il suo posto tra i pali. Fabian Ruiz dovrebbe aver smaltito l'influenza suina.

Indisponibili : Chiriches, Albiol, Diawara

: Chiriches, Albiol, Diawara Squalificati : Zielinski

: Zielinski Chi scalpita: Verdi ha una chance importante per non far rimpiangere Zielinski. Ghoulam vuole ben figurare.

Parma

Scozzarella a disposizione, per Barillà cauto ottimismo. Dimarco può vincere il ballottaggio con Bastoni ma il dubbio, nel match con l'Atalanta, è in attacco.

Indisponibili : Stulac, Grassi, Sierralta

: Stulac, Grassi, Sierralta Squalificati : nessuno

: nessuno Chi scalpita: Biabiany cerca spazio nel tridente completato da Inglese e Gervinho. Il sacrificato sarebbe Siligardi.

Roma

Se il Napoli è alle prese con qualche problema, la Roma di sicuro non ride. C'è la sconfitta con la SPAL da lasciarsi alle spalle, ma De Rossi e Kolarov non sono al meglio. In attacco spazio a Dzeko e Schick.

Indisponibili : Pastore, Florenzi, El Shaarawy

: Pastore, Florenzi, El Shaarawy Squalificati : nessuno

: nessuno Chi scalpita: Zaniolo intende ritrovare brillantezza nel rush finale mentre Cristante, con Pellegrini in dubbio, vuole regalare un gol ai suoi fantallenatori.

Zaniolo - Roma-Porto - Champions League 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

Sampdoria

Bella sfida per Giampaolo contro il Milan. In difesa sulla destra spazio a Sala, visto che Bereszynski è debilitato dall'influenza. Da valutare Ekdal, vittima con la nazionale svedese di una profonda ferita al ginocchio. Difficile il recupero dello svedese, che potrebbe essere sostituito in cabina di regia da Vieira. Non preoccupa Gabbiadini.

Indisponibili : Caprari, Barreto

: Caprari, Barreto Squalificati : nessuno

: nessuno Chi scalpita: Ramirez è recuperato ed è in pole su Saponara per dare un dispiacere a Gattuso.

Sassuolo

Recuperati Marlon e Rogerio, Locatelli dovrebbe essere preferito a Bourabia. La salvezza non sembra in discussione, ma a Bologna il Sassuole vuole superare un periodo negativo.

Indisponibili : Brignola, Adjapong, Magnanelli

: Brignola, Adjapong, Magnanelli Squalificati : nessuno

: nessuno Chi scalpita: Babacar è pronto a unirsi a Berardi e Boga. Djuricic è avvisato.

Luca Ceppitelli e Khouma BabacarGetty Images

SPAL

Al Benito Stirpe chi si ferma è perduto ma la SPAL ha fatto un bel passo avanti battendo la Roma. In attacco Petagna. Antenucci rischia?

Indisponibili : Valoti

: Valoti Squalificati : nessuno

: nessuno Chi scalpita: Paloschi è la variabile di Semplici per sparigliare il mazzo. Antenucci deve stare attento alla concorrenza.

Torino

A Firenze Mazzarri ha gli uomini contati. In difesa spazio a Moretti e al rientrante Djidji, mentre sulla fascia destra si posizionerà De Silvestri. In attacco si rinnova il duello Zaza-Falque.

Indisponibili : Millico

: Millico Squalificati : Nkoulou, Ola Aina

: Nkoulou, Ola Aina Chi scalpita: Iago Falque meriterebbe più considerazione. Lo spagnolo potrebbe anche scalzare Baselli così da comporre un tridente con lo stesso Zaza e Belotti.

Iago Falque - Torino-Chievo - Serie A 2018-2019Getty Images

Udinese

Riecco mister Tudor sulla panchina friulana. De Maio e Opoku recuperati dietro, in attacco Lasagna può essere confermato dal 1'. Al suo fianco Pussetto

Indisponibili : Samir, Barak, Nuytinck

: Samir, Barak, Nuytinck Squalificati : nessuno

: nessuno Chi scalpita: Okaka potrebbe essere l'uomo del finale di stagione. Lasagna non è così saldo al centro dell'attacco.